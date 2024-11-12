Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо: про що говорили

Президент подякував за публічну підтримку з боку Канади дозволу на використання далекобійної зброї по військових цілях на території Росії

Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо продовжити роботу із союзниками і під час майбутніх багатосторонніх форматів, і в прямих перемовинах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави подякував Канаді за різнобічну допомогу та принципову підтримку плану перемоги. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Україна розраховує на те, що Канада продовжить активну адвокацію його першого пункту – отримання запрошення в НАТО. Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо продовжити роботу із союзниками і під час майбутніх багатосторонніх форматів, і в прямих перемовинах», – йдеться у повідомленні.

Президент також подякував за публічну підтримку з боку Канади дозволу на використання далекобійної зброї по військових цілях на території Росії.

Лідери скоординували кроки напередодні зустрічі G20. Важливо, щоб на ній прозвучала позиція України щодо справедливого й тривалого миру.

Також обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема узгодили поточні потреби українських воїнів.

Нагадаємо, Сьогодні, 12 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Умєров зазначив, що йшлося про посилення української армії та забезпечення воїнів усім необхідним до кінця року.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Як зазначив Кірбі, постачання допомоги Україні вже почалися. У відповідь на запитання, чи реально встигнути поставити техніки на $1,7 млрд кожен місяць, з огляду, що зараз США мають ще понад $5 млрд на допомогу Україні Кірбі зазначив, що Байден «зобов’язався витратити кожен долар, який ми маємо на підтримку України, протягом усього часу, поки він буде на посаді».