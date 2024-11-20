Польський прем’єр анонсував саміт у «надзвичайному» форматі: говоритимуть про Україну

Саміт відбудеться у Швеції

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував наступного тижня зустріч у Швеції за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де обговорять потребу Заходу у єдиній позиції щодо підтримки України. Про це очільник польського уряду повідомив у Х.

Туск зазначив, що провів переговори з президентом України та прем’єром Канади, а наступного тижня вирушить до Швеції на зустріч у «надзвичайному форматі».

«Сьогодні я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції – надзвичайний формат: скандинавські країни плюс країни Балтії плюс Польща. Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки», – наголосив Туск.

Як повідомив Офіс президента, Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили продовження оборонної співпраці. Прем’єр-міністр повідомив, що Польща готує до передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.

«Окрема увага – очікуванням від головування Польщі у Раді ЄС у першій половині наступного року. Президент висловив сподівання на підтримку з боку Польщі в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів та паралельно – інших», – йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив 19 листопада, що, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, польська влада закриє всі її консульства в країні.