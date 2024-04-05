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Великий наступ росіян навесні? Військовий оглядач оцінив шанси окупантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Великий наступ росіян навесні? Військовий оглядач оцінив шанси окупантів
Експерт: Про захоплення території аж до берега Дніпра мова точно не йдеться, адже армія РФ буде використовувати лише той ресурс, який має на сьогодні
фото з відкритих джерел

Поки якихось кардинальних змін щодо великого накопичення російських сил не відбувається

Наразі немає підґрунтя для того, аби росіяни сформували, до прикладу, дві загальновійськові армії і розпочали наступ на великі міста. Про це заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко для «Главкома».

За словами Коваленка, на сьогодні якихось кардинальних змін щодо великого накопичення російських сил не відбувається – їхня загальна кількість, що перебуває на території України, варіюється в межах 470 тис. особового складу. 

«Вони намагаються зараз в районі Ленінградського військового округу створити 44-й армійський корпус, нові підрозділи, але їм все одно не вистачає ресурсу як людського, так і механізованого», – пояснює Коваленко.

На думку експерта, говорячи про наступ, варто також розуміти, що саме вкладається у поняття «наступу».

«От нещодавно росіяни під Тоненьким вишикували танковий батальйон і відправили його в наступ. Чи варто це розглядати так, що загальний наступ почався з випередженням строків – тобто не у травні, а вже на початку квітня?».

Оглядач підкреслює, що в Росії може розпочатися масштабна мобілізація, яка забезпечить достатньо людського ресурсу для підготовки інтенсивних бойових дій, але вже на другу половину 2024 року. Проте навіть у такому випадку, росіяни будуть спрямовані переважно по якихось окремих локаціях.

«Це не будуть наступальні дії широким фронтом як-то відкриття другого фронту з метою захоплення Харківської, Сумської, Київської області чи взагалі похід на Одесу. Буде каталізація наступальних дій на Куп’янськ, на Часів Яр, на лінії між Мар’їнкою та Вугледаром, у Запорізькій області в напрямку Роботиного зі спробою вирівняти саме цей виступ», – пояснює експерт.

Олександр Коваленко додає, що про захоплення території аж до берега Дніпра мова точно не йдеться, адже армія РФ буде використовувати лише той ресурс, який має на сьогодні.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися в інших місцях на північний схід і захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі.

Також Центр протидії дезінформації повідомив, коли РФ здійснить новий наступ.

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Теги: армія мобілізація наступ росіяни спротив

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