Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем’єр Словаччини

Глава уряду Словаччини закликав відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до президента України Володимира Зеленського з листом, у якому закликав відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба» до Словаччини. Про це повідомляє «Главком».

У зверненні Фіцо заявив, що енергетична безпека Словацької Республіки є одним із ключових національних інтересів країни. За його словами, припинення транзиту нафти через українську територію створює для Словаччини значні економічні та логістичні проблеми.

«З великим жалем ми сприйняли повідомлення про те, що Ви вирішили зупинити транзит нафти через Вашу територію до Словаччини, чим завдаєте нам не лише економічних збитків, а й серйозних логістичних проблем», – зазначив Фіцо.

Прем’єр Словаччини також наголосив, що країна має виняток із санкцій Європейського Союзу проти Росії, який дозволяє продовжувати імпорт російської нафти. За словами Фіцо, словацька сторона не має підтверджень інформації про пошкодження нафтопроводу «Дружба», яке Україна називає причиною припинення транзиту.

Крім того, у випадку пошкодження трубопроводу Фіцо закликав надати можливість інспекційній групі Європейської комісії перевірити стан інфраструктури та оцінити масштаби можливих пошкоджень.

Водночас у листі прем’єр нагадав про підтримку України з боку Словаччини після початку повномасштабної війни. «У Словацькій Республіці наразі знайшли тимчасовий притулок понад 180 000 українських громадян, і як голови парламентських політичних партій ми висловлюємо Вам солідарність», – зазначив Фіцо.

Він також підкреслив, що Братислава підтримує європейські прагнення України, але закликав уникати односторонніх рішень, які можуть завдати шкоди інтересам Словаччини.

Нагадаємо, що Фіцо раніше заявив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сторони погодилися щодо необхідності відновлення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».