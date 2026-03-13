Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем’єр Словаччини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем’єр Словаччини
Фіцо попросив Зеленського відновити транзит нафти «Дружбою»
фото з відкритих джерел

Глава уряду Словаччини закликав відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до президента України Володимира Зеленського з листом, у якому закликав відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба» до Словаччини. Про це повідомляє «Главком».

У зверненні Фіцо заявив, що енергетична безпека Словацької Республіки є одним із ключових національних інтересів країни. За його словами, припинення транзиту нафти через українську територію створює для Словаччини значні економічні та логістичні проблеми.

«З великим жалем ми сприйняли повідомлення про те, що Ви вирішили зупинити транзит нафти через Вашу територію до Словаччини, чим завдаєте нам не лише економічних збитків, а й серйозних логістичних проблем», – зазначив Фіцо.

Прем’єр Словаччини також наголосив, що країна має виняток із санкцій Європейського Союзу проти Росії, який дозволяє продовжувати імпорт російської нафти. За словами Фіцо, словацька сторона не має підтверджень інформації про пошкодження нафтопроводу «Дружба», яке Україна називає причиною припинення транзиту.

Крім того, у випадку пошкодження трубопроводу Фіцо закликав надати можливість інспекційній групі Європейської комісії перевірити стан інфраструктури та оцінити масштаби можливих пошкоджень.

Водночас у листі прем’єр нагадав про підтримку України з боку Словаччини після початку повномасштабної війни. «У Словацькій Республіці наразі знайшли тимчасовий притулок понад 180 000 українських громадян, і як голови парламентських політичних партій ми висловлюємо Вам солідарність», – зазначив Фіцо.

Він також підкреслив, що Братислава підтримує європейські прагнення України, але закликав уникати односторонніх рішень, які можуть завдати шкоди інтересам Словаччини.

Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем’єр Словаччини фото 1
фото: Robert Fico/Facebook

Нагадаємо, що Фіцо раніше заявив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сторони погодилися щодо необхідності відновлення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба». 

Читайте також:

Читайте також

Гончар зробив заяву про вигоди для РФ від війни на Близькому Сході
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
6 березня, 08:48
Ескалація довкола Ормузької протоки може суттєво вплинути на глобальні ринки енергоносіїв і спричинити різке зростання цін на нафту та газ
Трамп пообіцяв захистити танкери у стратегічній протоці
3 березня, 23:40
Ігор Брусило став заступником керівника ОП у березні 2021 року, а до цього очолював відділ Державного протоколу та церемоніалу ще за президентства Петра Порошенка
Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента
3 березня, 15:03
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Продаж активів «Лукойлу» відтермінували до квітня
США перенесли продаж активів «Лукойлу» на тлі перемовин із РФ
26 лютого, 17:47
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України
CNN: Ліквідація Зеленського була ключовим елементом плану РФ із захоплення України
21 лютого, 04:57
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
19 лютого, 08:53
Шантаж дизелем та електрикою: чому не варто панікувати, і де справжня «зрада»
Шантаж дизелем та електрикою: чому не варто панікувати, і де справжня «зрада»
19 лютого, 07:07
Зеленський зауважив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни
Скільки українців хочуть виборів під час війни – Зеленський назвав відсоток
15 лютого, 18:44

Політика

Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану: перші деталі розмови
Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану: перші деталі розмови
Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)
Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)
Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем’єр Словаччини
Фіцо надіслав Зеленському листа: що попросив прем’єр Словаччини
Ющенко звернувся з відкритим листом до Орбана
Ющенко звернувся з відкритим листом до Орбана
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
РФ внесла правнучку Хрущова до списку іноагентів
РФ внесла правнучку Хрущова до списку іноагентів

Новини

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
