Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори в Угорщині. Фіцо привітав Мадяра з перемогою і згадав про «Дружбу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами Фіцо, Словаччина прагне дружніх та взаємовигідних відносин з Будапештом
фото: AP

Премʼєр Словаччини заявив, що визнає рішення громадян Угорщини та готовий до тісної співпраці з новим угорським урядом

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо привітав лідера угорської опозиції Петера Мадяра з перемогою на виборах. Він заявив про готовність працювати з новим урядом Угорщини, зокрема в енергетичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис словацького премʼєра.

Фіцо опублікував заяву, в якій привітав Петера Мадяра та його партію «Тиса» з перемогою. «З повною повагою визнаю рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах і готовий до інтенсивної співпраці з новим прем’єр-міністром Угорщини, якого вітаю з результатом виборів», – каже він.

Премʼєр додав, що цілі Словаччини залишаються незмінними. Йдеться про дружні та взаємовигідні відносини з Угорщиною, відродження формату Вишеградської групи та спільний захист енергетичних інтересів.

Крім того, словацький премʼєр наголосив на тому, що країни мають покращити становище національних меншин одне одного у своїх державах. Підсумував своє привітання Фіцо заявою про те, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа зацікавлені у відновленні роботи нафтопроводу «Дружба».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку очільнику угорського уряду Віктору Орбану. Фіцо наголошував, що разом з Орбаном докладає «величезних зусиль» для розвитку дружніх відносин між державами та забезпечення гідного становища національних меншин.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

До слова, у Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками, заявивши про історичну перемогу заявивши, що Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.

Теги: Словаччина Роберт Фіцо Угорщина Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua