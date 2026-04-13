Вибори в Угорщині. Фіцо привітав Мадяра з перемогою і згадав про «Дружбу»

За словами Фіцо, Словаччина прагне дружніх та взаємовигідних відносин з Будапештом

Премʼєр Словаччини заявив, що визнає рішення громадян Угорщини та готовий до тісної співпраці з новим угорським урядом

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо привітав лідера угорської опозиції Петера Мадяра з перемогою на виборах. Він заявив про готовність працювати з новим урядом Угорщини, зокрема в енергетичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис словацького премʼєра.

Фіцо опублікував заяву, в якій привітав Петера Мадяра та його партію «Тиса» з перемогою. «З повною повагою визнаю рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах і готовий до інтенсивної співпраці з новим прем’єр-міністром Угорщини, якого вітаю з результатом виборів», – каже він.

Премʼєр додав, що цілі Словаччини залишаються незмінними. Йдеться про дружні та взаємовигідні відносини з Угорщиною, відродження формату Вишеградської групи та спільний захист енергетичних інтересів.

Крім того, словацький премʼєр наголосив на тому, що країни мають покращити становище національних меншин одне одного у своїх державах. Підсумував своє привітання Фіцо заявою про те, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа зацікавлені у відновленні роботи нафтопроводу «Дружба».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку очільнику угорського уряду Віктору Орбану. Фіцо наголошував, що разом з Орбаном докладає «величезних зусиль» для розвитку дружніх відносин між державами та забезпечення гідного становища національних меншин.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

До слова, у Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками, заявивши про історичну перемогу заявивши, що Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.