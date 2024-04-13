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Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
«Укрзалізниця» перестала виставляти на продаж свій металобрухт на аукціони Prozorro
фото з відкритих джерел

Відсутність продажів негативно впливає на українських металургів

З вересня минулого року «Укрзалізниця» перестала виставляти на продаж свій металобрухт на аукціони Prozorro. Це стало несподіванкою для ринку, і досить болюче вдарило по підприємствам, адже з тимчасовою втратою частини східних територій залежність від поставок залізниці зросла. При цьому кошти від продажу втрачає як УЗ, так і держбюджет, пише Центр транспортних досліджень. 

«За попередніми оцінками, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту. На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн., які недоотримує УЗ. А державний бюджет недоотримав від реалізації брухту орієнтовно 200 млн грн», – вказує видання.

Відсутність продажів також негативно впливає на українських металургів – адже з запуском українського чорноморського коридору вони отримали можливість експортувати вантажі через порти Великої Одеси, і поступово почали нарощувати об'єми виробництва. І якщо питання логістики хоча б частково можна вважати вирішеним, то на порядку денному – дефіцит металобрухту, вказує видання.

«Для металургійних підприємств дуже важливими є ритмічність та прогнозованість поставок. Бізнес очікує від УЗ поставок металобрухту на ринок через систему Prozorro в обсягах не менших, ніж заплановано, та за тими цінами, які будуть відповідати ринковій кон’юнктурі. Водночас, бізнес наголошує: зараз від оголошення тендера до закінчення відвантаження проходить 4-5 місяців, а ще 2 місяці потрібно на виготовлення продукції. Тому необхідно працювати над скороченням термінів поставки брухту від УЗ до 2 місяців», – пише ЦТС.

Як відомо, З вересня минулого року «Укрзалізниця» перестала виставляти на продаж свій металобрухт на аукціони Prozorro.

Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro – тому що ця схема, за всіма ознаками, містила корупційні ризики.

Теги: Кабмін бюджет Укрзалізниця металургія ProZorro

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