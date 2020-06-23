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    У світі

    Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл

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    <p>Рятувальники евакуювали жителів в одному з постраждалих сіл</p> - Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл

    Рятувальники евакуювали жителів в одному з постраждалих сіл

    Фото: igsu.ro

    Затоплені сотні домогосподарств, в кількох селах рятувальникам довелося евакуювати жителів

    Сильні повені затопили 90 сіл в 19 районах Румунії.

    Про це у вівторок, 23 червня, повідомило румунське видання Hotnews.

    За даними влади, затоплені сотні домогосподарств, в кількох селах рятувальникам довелося евакуювати жителів.

    Найгірша ситуація в селі Васлує, де загинула 77-річна жінка. Вода перекрила кілька загальнонаціональних доріг в регіонах Молдова і Трансільванія.

    Також зупинено залізничний рух в районі Алба, де п'ять поїздів застрягли в залитій водою колії.

    До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

    Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах.  Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

    Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

    Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).

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