Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч

Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах у Туреччині

У Харкові пролунали вибухи. Спікер Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні. На місцевих виборах у Туреччині перемагає опозиційна Республіканська народна партія. В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести проти уряду. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Харків

Увечері 31 березня в Харкові пролунали вибухи, зафіксовано влучання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі міста», – повідомив мер Харкова.

У Харкові внаслідок влучання пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз поранених немає, згодом додав керівник ОВА Синєгубов.

Вибори в Туреччині

31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах. У виборах змагалися кандидати від 34 політичних партій, по всій країні було відкрито понад 206 тис. виборчих дільниць. На місцевих виборах у Туреччині перемагає опозиційна Республіканська народна партія. Це стало найбільшою поразкою Ердогана і його партії за більш як двадцятирічний період їхнього перебування при владі.

Після підрахунку 98% голосів мер Стамбула Екрем Імамоглу лідирує з відривом у понад 11 відсотків у перегонах за крісло мера Стамбула, найбільшого міста Туреччини, а його Республіканська народна партія зберегла за собою Анкару і здобула дев'ять інших місць мерів у великих містах країни.

Імамоглу отримує 51,02% підтримки порівняно з 39,66% за кандидата від правлячої Партії справедливості та розвитку Мурата Курума, колишнього міністра в уряді Ердогана.

У столиці Туреччини Анкарі кандидат від Республіканської народної партії, мер Мансур Явас лідирує з 60,22%, а кандидат від правлячої партії отримав 31,80%. CHP також лідирує в третьому за величиною місті Туреччини Ізмірі. Кандидат від опозиції отримує 48,87%, у той час як кандидат від Партії справедливості та розвитку – 37,20%.

Вперше за 35 років опозиційна Республіканська народна партія (CHP), яка виступає за світський розвиток, лідирує по всій країні: 37,66% проти 35,55% в правлячої Партії справедливості та розвитку – AKP.

Спікер Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, пише ABC News.

«Спікер дав зрозуміти, що підтримує Україну. Він зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента», – сказав Тернер.

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

В Ізраїлі розпочалися протести проти уряду

В Ізраїлі розпочалася чотириденна акція протесту проти уряду. Демонстранти закликають Беньяміна Нетаньягу негайно піти у відставку. Про це пише The Times of Israel.

Тисячі демонстрантів прийшли до Кнесета (будівлі парламенту) в Єрусалимі у неділю ввечері. Планується провести чотири дні протестів та зборів у Єрусалимі цього тижня. Організатори протесту – антиурядові рухи – закликають Нетаньягу та його уряд піти у відставку, провести дострокові вибори в Ізраїлі та погодитися на умови ХАМАС для звільнення 130 заручників.

Протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесета, щоб ночувати на місці події. За даними поліції, принаймні одного протестувальника було заарештовано.

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру до того, що Нетаньягу все ще перебуває при владі і що в країні ще не пройшли вибори через шість місяців після терористичної атаки ХАМАС. Сам Нетаньягу відкинув перспективу проведення виборів та заявив, що вже погоджено військову операцію у місті Рафах, яка має завдати остаточного удару по ХАМАС.

Лікарі провели операцію прем'єру Ізраїлю Нетаньягу

Прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу провели операцію з видалення грижі. Вона пройшла успішно. Про це повідомили в канцелярії глави ізраїльського уряду та лікарі, пише The Times of Israel.

Директор лікарні та хірург поінформували, що Нетаньягу прийшов до тями, відновлюється і розмовляє з сім'єю. Зазначається, що операція пройшла за планом.

За даними Офісу прем'єр-міністра, грижа була виявлена під час планового огляду в суботу ввечері. У канцелярії не повідомили, в якій саме частині тіла була виявлена грижа. Під час операції 74-річний Нетаньягу перебував під загальним наркозом.

На час операції прем’єра його обов’язки виконував міністр юстиції Ярів Левін.