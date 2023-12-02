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«Розслаблятися не варто». Розвідка розповіла, якою буде цьогорічна зима

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Розслаблятися не варто». Розвідка розповіла, якою буде цьогорічна зима
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов
фото з відкритих джерел

Окупанти продовжують завдавати численних ракетних ударів, тому розслаблятися не варто

Для українців зима цього року буде такою ж важкою, як і минулого. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю для Радіо Байрактар. 

Війна триває, ракетні удари не зупиняються, а отже зима буде важкою. 

За словами Юсова, основними цілями противника нещодавно були портова та зернова інфраструктури, а також енергетичний сектор. Водночас окупанти здійснюють велику кількість терористичних атак на територію України, щодня завдаючи численних ракетних ударів.

Представник ГУР також пояснив, що наразі Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Станом на зараз робота із західними партнерами стосовно цього питання триває.

«Розслаблятися точно не варто. Тобто повербанки треба дістати та протерти, а генератори – зарядити. Все підготувати»,
– каже Андрій Юсов.

Нагадаємо, Україна входить в зиму з мінімально необхідним балансом генеруючих потужностей.

Як повідомлялося, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами.

До слова, Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: війна окупанти розвідка

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