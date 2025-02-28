Зворушливе відео: британський монарх долучився до святкування Рамадану

Компанію Чарльзу III склала його дружина Камілла

Король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла відвідали захід, присвячений початку священного для мусульман місяця Рамадан. Монарх зустрівся з представниками британської мусульманської спільноти, а потім разом з дружиною відправився на кухню – пакувати коробки для благодійної організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Букінгемського палацу.

Букінгемський палац оприлюднив кадри зі святкового заходу.

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Королівське подружжя також складало фініки у паперові пакети, які потім відправляться до міських лікарень для іфтара – вечірнього прийому їжі під час місяця Рамадан.

«Главком» повідомляв, що брат короля Великої Британії Чарльза, принц Ендрю, може залишити свою батьківщину через «шпигунський скандал» з китайським бізнесменом.

Також стало відомо, що невістка короля Чарльза Меган Маркл у січні цього року запустила на Netflix власне шоу «З любов’ю, Меган».