Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ

Учасники наради проаналізували характер бойових дій на найскладніших напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Про це повідомляє «Главком».

Глава держави наголосив, що основну увагу під час зустрічі приділили особливостям ведення бойових дій на Слов’янському, Покровському та Олександрівському напрямках, а також у Харківській області.

У нараді взяли участь бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армійського корпусу, бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал Святослав Заїць, командир 20-го армійського корпусу, та бригадний генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армійського корпусу.

Учасники наради проаналізували характер бойових дій на найскладніших напрямках фронту, а також обговорили ефективність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє від грудня. За словами президента, командири позитивно оцінили її результати.

Окремо розглянули питання забезпечення українських військ озброєнням, реалізації ротацій, захисту української логістики та ураження логістичних маршрутів російських військ.

Зеленський наголосив на потребі збільшити постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, додаткових засобів для виконання ударних завдань, а також наростити виробництво й постачання наземних роботизованих комплексів.

Крім того, президент повідомив, що під час наради командири обговорили оперативну обстановку на фронті, плани російських військ та перспективи активної оборони України.

«Особливо хочу подякувати бригадному генералу Волошину за пропозиції по масштабуванню в корпусах тієї роботи, яка вже дає результати на рівні бригад, по доопрацюванню засобів і власному виробництву. Вдячний бригадному генералу Майстренку за деталізацію багатьох технічних проблем і змістовний опис тих складнощів, які є на напрямку та повинні бути вирішені. Дякую бригадному генералу Сидорову за абсолютно чітке бачення кроків, рішень і постачання, які потрібні на його напрямку. Будемо забезпечувати результати», – зазначив презиент.

За підсумками зустрічі Зеленський запевнив, що всі визначені рішення щодо забезпечення військ і посилення їхніх можливостей будуть реалізовані.

Раніше видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

Нагадаємо, що 16 липня у центрі Києва відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та останніх кадрових змін у владі. Учасники мітингу вимагали повернути Федорова, а також висловлювалися проти можливого призначення глави МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За даними «Главкома», на площі біля театру імені Івана Франка зібралися кілька тисяч людей.