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Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ
Під час наради командири обговорили оперативну обстановку на фронті
фото: Офіс президента

Учасники наради проаналізували характер бойових дій на найскладніших напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 1

Глава держави наголосив, що основну увагу під час зустрічі приділили особливостям ведення бойових дій на Слов’янському, Покровському та Олександрівському напрямках, а також у Харківській області.

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 2

У нараді взяли участь бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армійського корпусу, бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал Святослав Заїць, командир 20-го армійського корпусу, та бригадний генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армійського корпусу.

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 3

Учасники наради проаналізували характер бойових дій на найскладніших напрямках фронту, а також обговорили ефективність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє від грудня. За словами президента, командири позитивно оцінили її результати.

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 4

Окремо розглянули питання забезпечення українських військ озброєнням, реалізації ротацій, захисту української логістики та ураження логістичних маршрутів російських військ.

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 5

Зеленський наголосив на потребі збільшити постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, додаткових засобів для виконання ударних завдань, а також наростити виробництво й постачання наземних роботизованих комплексів.

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 6

Крім того, президент повідомив, що під час наради командири обговорили оперативну обстановку на фронті, плани російських військ та перспективи активної оборони України.

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 7

«Особливо хочу подякувати бригадному генералу Волошину за пропозиції по масштабуванню в корпусах тієї роботи, яка вже дає результати на рівні бригад, по доопрацюванню засобів і власному виробництву. Вдячний бригадному генералу Майстренку за деталізацію багатьох технічних проблем і змістовний опис тих складнощів, які є на напрямку та повинні бути вирішені. Дякую бригадному генералу Сидорову за абсолютно чітке бачення кроків, рішень і постачання, які потрібні на його напрямку. Будемо забезпечувати результати», – зазначив презиент. 

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 8

За підсумками зустрічі Зеленський запевнив, що всі визначені рішення щодо забезпечення військ і посилення їхніх можливостей будуть реалізовані.

Зеленський зібрав нараду з командирами ЗСУ фото 9

Раніше видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

Нагадаємо, що 16 липня у центрі Києва відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та останніх кадрових змін у владі. Учасники мітингу вимагали повернути Федорова, а також висловлювалися проти можливого призначення глави МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За даними «Главкома», на площі біля театру імені Івана Франка зібралися кілька тисяч людей.

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Теги: війна Володимир Зеленський ЗСУ

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