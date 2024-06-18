Легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові

Фумінорі Цучіко звинуватив свою співробітницю у спробі захопити його заклад у Харкові

76-річний японець Фумінорі Цучіко, який після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну переїхав до Харкова й організовував у місті безоплатні обіди, опинився в епіцентрі скандалу з фінансовим присмаком. На своїй сторінці у Instagram волонтер повідомив, що, поки він їздив у справах до Японії, невідомі опублікували відео, на якому вони збирають гроші, використовуючи його ім’я. Коли він повернувся, у його кафе усім заправляла його співробітниця пані Наталія, яка й виявилась організатором збору коштів.

«Будь ласка, не використовуйте моє ім'я для збору грошей», – написав Фумінорі Цучіко і опублікував вище згадане відео.

Фумінорі Цучіко зазначив, що вперше стикається з такою ситуацією відтоді, як повернувся до України. «Це фейкове відео з моїм ім'ям та фотографією без моєї згоди. Фейкове відео, яке не має до мене жодного стосунку», – написав Фумінорі, коментуючи збори коштів від його імені.

За словами волонтера, кошти збиралися начебто для його кафе його співробітницею Наталією на рахунки, до яких він не мав жодного стосунку. Фумінорі Цучіко зазначив, що пані Наталія отримувала заробітну плату від благодійного фонду «Фумі» у розмірі 30 тис грн. Це удвічі більше, ніж отримували інші працівники, але пані Наталія, за словами волонтера, «виявилася брехухою».

Цучіко також повідомив, що вже консультувався з адвокатом і тепер планує повернути обладнання, придбане за гроші японської допомоги. «Все кулінарне обладнання та приладдя в кафе «Фумі» було оплачене моїм японським банком «Міцумото», – написав волонтер. Він також зазначив, що усі квитанції на придбання обладнання для кафе зберігають бухгалтери фонду, який він створив.

Волонтер також звинуватив Наталію у тому, що вона придбала за кошти фонду для власних потреб вартісні речі, а саме ноутбук Lenovo Gaming Note PC та мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro Max

У своїх дописах Фумінорі Цучіко відмітив Національну поліцію України та низку українських ЗМІ, сподіваючись, що його історія набуде розголосу. Також волонтер пообіцяв написати заяву про шахрайство у прокуратуру.

Своєю чергою, згадана пані Наталія звинуватила японського волонтера у тому, що він раптово вирішив повернутися у Японію, а кафе лишилося без фінансування і вона мусила сама шукати кошти на зарплату працівникам та на продукти для обідів. Тому оголосила збір коштів на інші рахунки.

За словами пані Наталії, після повернення в Україну японський волонтер розлютився, дізнавшись про збір грошей і начебто почав «трощити заклад», а після того попросив її повернути обладнання.

Тим часом кафе, створене японським волонтером, продовжує працювати у Харкові. У нього вже навіть з'явилася нова власна сторінка у соцмережі. «Наша соціальна їдальня працює. Тимчасово без назви. Реквізити також тимчасово прибрано до офіційної зміни. Слідкуйте за новинами!», – йдеться у шапці профілю на новоствореній сторінці.

Пані Наталія вітає малечу у закладі скриншот відео

Пані Наталію, яку японський волонтер звинуватив у шахрайстві, можна побачити на відео з новоствореного кафе без назви. Останнє відео опубліковане день тому, на ньому вона роздає подарунки юним відвідувачам скандального кафе.

Та, попри усі неприємності, які трапилися з волонтером, він не зупиняється. Фумінорі Цучіко повідомив, що планує відкриття ще одного кафе.

«У липні відкриється нове безкоштовне фумі-кафе. На початок нового навчального року запрацює дитяча бібліотека», – ідеться в повідомленні. Волонтер пообіцяв, що й далі підтримуватиме Харків. Наразі він шукає приміщення для дитячої бібліотеки.

«Главком» продовжить стежити за ситуацією довкола волонтерського проєкту Фумінорі Цучіко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили Фумінорі Цучіко відзнаку глави держави «Національна легенда України». Цією відзнакою нагороджуються громадяни, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

Як повідомлялося, за даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тис. справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство» Це у 1,6 разів більше, ніж за весь період 2021 року. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч. Про це повідомляє «Опендатабот».

Раніше повідомлялося, що українцям надходять шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати з Польщі. Про це повідомляє Кіберполіція. Правоохоронці попереджають, що зазвичай зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.