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Британія передає Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британія передає Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО
За словами Стармера, у 2025 році Британія надасть Україні найбільшу за весь час військову підтримку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна отримає нову мобільну систему протиповітряної оборони під назвою «Грейтфул»

Велика Британія передає Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters та нову мобільну систему протиповітряної оборони «Грейтфул», розроблену спеціально під потреби України. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Укрінформ».

«Ми також активізуємо британську промисловість, тож сьогодні я радий оголосити, що ми надаємо Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters. Вперше за понад 20 років ці стволи були вироблені у Великобританії. А в Україну вони почнуть прибувати буквально за кілька тижнів», – сказав він.

Стармер також оголосив, що Британія буде постачати нову мобільну систему протиповітряної оборони під назвою «Грейтфул», розроблену та профінансовано спільно з Данією для потреб України.

Премʼєр-міністр підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не ніяк не показав, що він хоче миру, згадавши на удари по цивільних в Запоріжжі, атаки на Різдво та тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру.

«У 2025 році Велика Британія надасть Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли. Цього року ми вже виділили 3 млрд фунтів на військову допомогу. І ми йдемо далі, щоб підтримати поле бою, надавши 2,2 млрд фунтів кредиту, який поверне не Україна, а відсотки із заморожених російських активів», – додав очільник британського уряду.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

Також зазначалося, що у Києві прем'єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Це перша поїздка прем'єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду.

Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих українських захисників та захисниць.

До слова, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торгівельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.

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Теги: Велика Британія військова допомога військова техніка системи ППО

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