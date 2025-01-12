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Зеленський хоче відправити до США українських рятувальників

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський хоче відправити до США українських рятувальників
Українці можуть допомогти американцям захистити життя
фото з відкритих джерел

«150 наших пожежників уже підготовлені» – президент  

Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України та дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні

«Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені», – сказав Зеленський.

Як відомо, пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає, є ризик поширення вогню.

Раніше повідомлялося, що Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. 

Президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.

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Теги: пожежа українці Володимир Зеленський президент евакуація

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