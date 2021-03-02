В Японії зіпсувалась понад тисяча доз вакцини Pfizer

Непридатними для використання опинилися 172 флакони з вакциною від коронавірусу, яких би вистачило на 1 032 дози

В Японії сталася поломка рефрижератора, де зберігалася вакцина від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer

Понад тисяча доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer виявилися непридатними для використання через несправність рефрижератора, де вони зберігалися.

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, пише NHK.

Зазначається, що в Японії сталася поломка рефрижератора, де зберігалася вакцина від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer.

У результаті інциденту непридатними для використання опинилися 172 флакони з вакциною від коронавірусу, яких би вистачило на 1 032 дози.

Як зазначається, препаратом мали робити щеплення медичному персоналу. Наразі не відомо, що стало причиною поломки.

Зазначимо, однією з відмінних особливостей вакцини від Pfizer є необхідність її зберігання при вкрай низькій температурі.

Раніше в Аргентині зіпсувалися майже пів тисячі доз російської вакцини від Covid-19.

До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.

Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.