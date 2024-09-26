Головна Київ Новини
search button user button menu button

Протягом трьох днів у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Протягом трьох днів у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки
фото: ДСНС

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу

Протягом 27–29 вересня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це інформує Український гідрометцентр.

Фахівці закликали киян і гостей столиці дотримуватись правил протипожежної безпеки, бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання.

«Нагадуємо, що в місті на період воєнного стану заборонено відвідувати ліси і лісопаркові зони поза межами житлових масивів. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, громадяни несуть адміністративну відповідальність за порушення, а тим більше за розведення багаття чи підпали на території лісів. Штраф для них у таких випадках може сягати кількох десятків тисяч гривень.

Також в КМДА наголосили, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Нагадаємо, у столиці протягом 26 вересня буде триматися тепла комфортна погода, лише наприкінці місяця стане прохолодніше. На Київщині прогнозується мінлива хмарність, місцями по області пройде невеликий короткочасний дощ, у Києві без опадів.

Теги: штраф погода пожежа Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
Сонячно, мов влітку: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 07:12
Окрім сплати великих штрафів, обранці пропонують відбирати майно у корупціонерів, котрі не сидітимуть у в'язницях
Відкупитися від тюрми за корупцію? Парламентарі зверстали нові розцінки
18 вересня, 12:20
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу, площею 2,8 га
На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село (фото)
10 вересня, 09:34
Прокуратура Оренбурзької області не уточнила, коли саме сталася пожежа
В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі
10 вересня, 08:29
У столиці ще кілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки – Укргідрометцентр
У столиці ще кілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки – Укргідрометцентр
5 вересня, 19:18
«Шахед» впав на цегляну будівлю складу в Гомелі
Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів
5 вересня, 13:25
У Ростовській області Росії палає нафтобаза «Атлас»
Шлейф диму у 30 км: з’явилося нове відео пожежі на нафтобазі «Атлас» у Росії
28 серпня, 21:21
БпЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка
У Воронезькій області РФ атаковано склад з боєприпасами
28 серпня, 06:20

Новини

Суд виніс вирок чоловіку, який вбив співмешканку через ревнощі
Суд виніс вирок чоловіку, який вбив співмешканку через ревнощі
Протягом трьох днів у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки
Протягом трьох днів у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки
Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
Екологи повідомили, який рівень забрудненості повітря у столиці
У Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони
У Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони
Мітинг на Хрещатику. Кличко спробував заспокоїти ошуканих інвесторів (відео)
Мітинг на Хрещатику. Кличко спробував заспокоїти ошуканих інвесторів (відео)
Київська влада прокоментувала вибухи під час тривоги
Київська влада прокоментувала вибухи під час тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
25K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
7523
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
7509
Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні

Новини

Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Сьогодні, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua