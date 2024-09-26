Протягом трьох днів у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу

Протягом 27–29 вересня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це інформує Український гідрометцентр.

Фахівці закликали киян і гостей столиці дотримуватись правил протипожежної безпеки, бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання.

«Нагадуємо, що в місті на період воєнного стану заборонено відвідувати ліси і лісопаркові зони поза межами житлових масивів. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, громадяни несуть адміністративну відповідальність за порушення, а тим більше за розведення багаття чи підпали на території лісів. Штраф для них у таких випадках може сягати кількох десятків тисяч гривень.

Також в КМДА наголосили, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Нагадаємо, у столиці протягом 26 вересня буде триматися тепла комфортна погода, лише наприкінці місяця стане прохолодніше. На Київщині прогнозується мінлива хмарність, місцями по області пройде невеликий короткочасний дощ, у Києві без опадів.