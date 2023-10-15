15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна робити генеральне прибирання чи займатися будь-якою роботою по дому

15 жовтня відзначається День здоров'я молочної залози, Всесвітній день студента, День працівників харчової промисловості в Україні та Міжнародний день сільських жінок. Віряни вшановують пам'ять святого Євфимія

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День здоров'я молочної залози

15 жовтня відзначають Європейський день здоров’я молочної залози.

Цей день відзначається щороку як ще одна дата у низці подій програми «Рожевий Жовтень», присвяченої боротьбі з онкологічними захворюваннями. День здоров’я молочної залози почали відзначати за ініціативи Європейської коаліції проти раку – Europa Donna. Ця некомерційна організація була утворена в 1994 році невеликою групою жінок. Вони ставили за мету підвищити рівень обізнаності населення всієї планети щодо серйозності раку та необхідності ранньої діагностики захворювання.

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Зараз незалежна організація Europa Donna поєднує учасників з 47 європейських країн. Основною їхньою кампанією є відзначення Дня здоров’я молочної залози. Вперше подію відзначили у Мілані в 2008 році. Також Breast Health Day відзначали в 2009 році за підтримки видатної тенісистки з Іспанії Аранчі Санчес-Вікаріо. Тепер цей день почали відзначати щороку.

Всесвітній день студента

15 жовтня молодь світу відзначає Всесвітній день студента. Для багатьох, хто навчається у коледжах, гімназіях, університетах, World Student Day – це можливість взяти участь у співпраці між студентами різних країн. У 2010 році цю дату було внесено у перелік офіційних свят ООН.

Існує дві версії виникнення Всесвітнього дня студентів. Згідно з першим варіантом, спочатку свято вважалося днем пам’яті понад 1200 студентів Празького університету, які загинули під час Другої світової війни.

Відповідно до іншої версії, свято створене на честь дня народження (15 жовтня 1931 року) відомого індійського вченого та державного діяча Авула Марайкайяра, що обіймав посаду президента Індії у 2002-2007 роках та підтримував студентів.

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День працівників харчової промисловості в Україні

Своє професійне свято є у робітників харчопрому України. Кожен рік третя неділя жовтня ознаменована проведенням Дня працівників харчової промисловості. Виникло це свято у 1966 році, в Україні затверджене серпневим указом очільника держави від 1995 року.

Мета цього свята – віддати шану справжнім професіоналам своєї справи: технологам, кухарям, лаборантам, майстрам.

Міжнародний день сільських жінок

Ця подія присвячена жінкам, щоденна праця яких має життєво важливе значення для сільських господарств та міських спільнот. Ідея святкування Дня сільських жінок вперше була озвучена у 1995 році на IV Жіночій конференції ООН у Пекіні. Свято покликане підкреслити багатогранне значення жінок із сільської місцевості у суспільстві.

Згідно з даними ООН, понад 25% населення планети складають сільські жінки. Це вони виробляють більше половини обсягу всього світового продовольства, забезпечують мешканців власної держави та зарубіжних країн корисними продуктами харчування. Водночас через гендерну нерівність саме жінки складають більшу частку серед бідного населення планети.

Яке сьогодні релігійне свято

15 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Євфимія Солунського. Під час народження йому дали ім'я Микита. З'явився на світ хлопчик в християнській родині та рано одружився на вимогу батьків. Вже у 18 років вирішив залишити дружину з дітьми і піти в монастир. Під час постригу Микита отримав ім'я Євфимій. Через деякий час він став схимником і поселився на горі Афон разом з Йосипом. З останнім він змагався в умертвінні плоті. Чутки про його сподвижництво почали поширюватися і до нього потяглися паломники. Але слава важко давалася Євфимію, тому він поселився на острові. А після смерті Йосипа заснував чернечу громаду поблизу Салоників і відновив покинутий монастир святого Андрія.

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Що не можна робити в цей день

Не можна робити генеральне прибирання чи займатися будь-якою роботою по дому.

Не варто купувати надто дорогі речі, лише викинете гроші на вітер.

Після заходу сонця не виходьте з дому.

Народні прикмети і традиції

На сході сонця хмари – чекайте на негоду;

Ясне небо – буде хороша погода;

Біля місяця великі і яскраві білі кола – прийде морозна погода.

Пам’ятні події 15 жовтня

1583 рік – українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік – засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім – на Києво-Могилянську Академію (1701);

1815 рік – почалося заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці;

1840 рік – прах Наполеона перевозять з о. Святої Єлени до Королівства Франція;

1894 рік – у Французькій республіці заарештували Альфреда Дрейфуса, звинуваченого в шпигунстві;

1981 рік – засновують американський гурт Metallica;

1995 рік – Саддам Хусейн отримав 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 рік – Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу;

2005 рік – в Києві на Хрещатику відбувається масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Євфимій, Денис, Іван, Семен, Дмитро та Афанасій.