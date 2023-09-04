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4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 вересня віряни вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина
фото з відкритих джерел

Цього дня не варто сваритися з сусідами і давати в борг

4 вересня відзначається Всесвітній день сексуального здоров'я, День митного брокера в Україні та Всесвітній день тхеквондо. Віряни вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина.

Всесвітній день сексуального здоров'я

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно 4 вересня у всьому світі відзначається День сексуального здоров’я. Запровадила цю традицію у 2010 році Міжнародна асоціація сексуального здоров’я. Перше святкування заходу відбулося під гаслом «Поговоримо про це!», закликаючи людство руйнувати табу навколо сексуальності.

Головна мета – допомогти суспільству усвідомити, що сексуальне задоволення – це одне з головних прав людини, яке має важливе значення для її добробуту та повноцінного життя. Ця мета була підтримана у 60 країнах світу.

День митного брокера в Україні

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

4 вересня 1992 року наказом Держмиткому України був затверджений перший нормативно-правовий документ про діяльність українських митних брокерів. 28 травня 2009 року до Держмитслужби надійшов лист-прохання від Асоціації брокерських підприємств підтримати ініціативу щодо встановлення 4 вересня Дня митних брокерів. З того часу щороку ця дата вважається професійним святом для спеціалістів митно-брокерських підприємств України.

Особи, які надають послуги митних брокерів, відіграють важливу роль у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та встановленні торговельних відносин вітчизняних підприємств з іноземними компаніями. Вони значно спрощують роботу суб’єктам, які займаються перевезенням вантажів через кордон, повністю супроводжуючи процес митного оформлення товару.

Всесвітній день тхеквондо

4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

4 вересня 1994 року у Франції на сесії міжнародної організації, що керує олімпійським рухом, тхеквондо було включене до переліку видів спорту, офіційно визнаних для Олімпійських ігор. Перші міжнародні змагання з даного виду єдиноборств було проведено влітку 2000 року в Австралії. У 2006 на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї, яка проводилась у В‘єтнамі, Інтернаціональна федерація тхеквондо запропонувала затвердити саме цю дату для відзначення Дня тхеквондо. Вперше урочистість була проведена у Південній Кореї, де народився цей вид бойових мистецтв.

Яке сьогодні релігійне свято

4 вересня відзначається день вшанування ікони Божої Матері, відомої як «Неопалима Купина». Згідно з релігійними легендами, Бог явився Мойсею у вигляді тернового куща, який горів, але не споживався полум'ям. Ця подія спонукала Господа закликати пророка Мойсея вивести єврейський народ з Єгипту.

В християнстві «Неопалима Купина» є символом Богородиці та непорочного Її зачаття. На іконі Божої Матері «Неопалима Купина» зображена Діва Марія, тримаючи на руках маленьке дитя, яке оточене восьмикутною зіркою. Ця зірка складається з двох чотирикутників, один з яких зелений (символ Купини), а інший червоний (полум'я).

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Що не можна робити в цей день

  • Не можна лихословити і лаятися.
  • Заборонено зловживати алкогольними напоями.
  • Не слід сваритися з сусідами і давати в борг.

Народні прикмети і традиції

  • Дивилися, який сьогодні день: на цибулі багато лушпиння – чекайте на дуже холодну зиму;
  • Миші бігають по підлозі в будинку – скоро може зайнятися пожежа;
  • Вже багато жовтого листя на деревах – наступного року чекайте на великий урожай;
  • Дощ зранку до сніжної і холодної зими.

Пам’ятні події 4 вересня

  • 476 рік – голова германських найманців на римський службі Одоакр скидає останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула;
  • 1837 рік – американський винахідник Семюел Морзе розробляє електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе);
  • 1870 рік – після зречення Наполеона III, котрий здався в полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголошує в Парижі Третю республіку і формує уряд національної оборони;
  • 1885 рік – у Нью-Йорку відкривається перше в США кафе самообслуговування;
  • 1886 рік – останній американський індіанець – воїн, Джеронімо здається в Аризоні;
  • 1888 рік – американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і реєструє свою торгову марку – «Кодак»;
  • 1920 рік – Головний Отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує «Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають», де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;
  • 1928 рік – затверджують новий український правопис («скрипниківський»), який діяв до 1933;
  • 1938 рік – створюють Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолив Степан Росоха;
  • 1965 рік – у київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;
  • 1991 рік – над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;
  • 1996 рік – колумбійські партизани атакують державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні;
  • 2018 рік – офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Юліан, Федір, Моїсей, Афанасій, Донат, Роберт.

Теги: пожежа мітинг свято традиції кордон послуги правопис урожай Україна полон прапор свята тхеквондо партизани

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