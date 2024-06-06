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Відключення світла в новобудовах. ДТЕК звернувся до ОСББ із проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла в новобудовах. ДТЕК звернувся до ОСББ із проханням
ДТЕК заявив, що не відключає енергопостачання безпосередньо будинкам, а лише лініям, від яких вони живляться
фото з відкритих джерел

ДТЕК радить ОСББ та керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення у новобудовах під час відключень

ДТЕК не може вибірково обмежувати енергопостачання у будинках, оскільки відключення відбуваються на лініях, з яких вони живляться. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Друзі, бачимо від жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов прохання зменшити час відключення світла для таких будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики. Розуміємо вас, але технічно неможливо вводити вибіркові обмеження. Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться», – йдеться в повідомленні.

Натомість ДТЕК радить ОСББ та керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу насосів і підтримку систем водопостачання та опалення у новобудовах під час відключень.

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.

До слова, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

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Теги: будинок ДТЕК електроенергія відключення ОСББ

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