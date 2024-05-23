Запорізька АЕС на межі блекауту – «Енергоатом»

Від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів

На Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з Об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ «Запорізька ТЕС – Феросплавна», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила пресслужба «Енергоатому», у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

Зокрема, від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Нагадаємо, українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.

До слова, на Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) НАЕК «Енергоатом» планує добудову енергоблоків №3 і №4. Для початку будівництва необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, який зараз перебуває на стадії розгляду. Проте громадськість не підтримує плани «Енергоатом», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкта.