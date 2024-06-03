Інвестори готові будувати нову енергетику в Україні, якщо знатимуть терміни окупності проєктів – ЄУЕА

«Інвестори не бачать довгострокової окупності»

Україна має досить великий інтерес у існуючих та потенційних інвесторів до розвитку системи накопичення електроенергії та потужностей відновлюваної енергетики, однак активне будівництво може початися тоді, коли інвестори розумітимуть терміни окупності проєктів. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА), зазначаючи, що це важливий аргумент для отримання фінансування відповідних проєктів енергетики з боку кредиторів.

«Інвестори не бачать довгострокової окупності – це те, що називається bankability. Зараз досі в нас не змінена тривалість контрактів за аукціонами з «Укренерго» на допоміжні послуги. На балансуючому ринку ситуація проблемна з боргами, тому на нього ніхто добровільно не заходить. А ситуація на ринку допоміжних послуг (РДП) обмежується прайс-кепами і тривалістю контрактів», – сказала Верещинська.

За її словами, провідні галузеві асоціації обговорюють з «Укренерго» реформування участі нових учасників на ринку допоміжних послуг та очікують зміни нормативної бази з боку Укренерго, що дозволить зацікавити потенційних інвесторів розвивати системи накопичення енергії.

«Ми не можемо починати розмову про нові проєкти в стореджах, якщо тривалість контракту, який укладається між виробником і державою «Укренерго» буде меншим, ніж тривалість кредиту, який виробник може отримати», – зазначила Верещинська.

На її думку, залучення фінансування це один із значних факторів, який буде впливати на швидкість впровадження таких проєктів, що впливатиме і на галузь відновлюваної енергетики, яка має в найближчі роки замінити значну частину втрачених через російські обстріли енергетичних потужностей. Верещинська також підкреслила, що великі обсяги нових інвестицій в галузь відновлюваної енергетики стримує те, що потенційні інвестори бачать та аналізують ситуацію з боргами та зміною нормативно-правової бази в гіршу сторону і це їх не мотивує.

«Ми стикаємося з певними пересторогами серед інвесторів, які вже вклалися і вже працюють на українському ринку. Тому питання введення нових потужностей буде результатом того, яким чином держава буде структурувати правила гри і формувати інвестиційний клімат в секторі», – уточнила експертка.

Однією з ключових проблем вона назвала системний дефіцит ресурсів у компанії «Укренерго» щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укренерго» хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Також Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.