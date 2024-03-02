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Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону
Міжконтинентальна балістична ракета «Ярс»
фото: російські ЗМІ

Учора окупанти заявили про запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Росія поінформувала США про навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», який раніше був проведений на випробувальному космодромі Плесецьк. Вашингтон стежить за ситуацією. Про це повідомив представник Пентагону в коментарі пропагандистському агентству Tass.

«Так, Росія повідомила США (про запуск ракети, – ред.) через Центр зменшення ядерної небезпеки. Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією», – заявив представник американського оборонного відомства.

Як відомо, 1 березня міноборони країни-агресорки РФ повідомило про навчально-бойовий запуск ракети комплексу «Ярс». Його метою, як зазначається, було підтвердження тактико-технічних та льотних характеристик комплексу.

«Ярс» – російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування. Він є модифікацією ракети комплексу «Тополь-М».

Нагадаємо, що аналітики ISW вже відреагували на повідомлення РФ про про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», оснащеної роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. На їхню думку, застосування Росією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне. 

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю.

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Теги: російська ракета ядерна зброя Пентагон росія

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