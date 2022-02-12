На Буковині податківець під «кайфом» влаштував смертельну ДТП

За результатами медичного огляду, в крові податківця виявили алкогольні та наркотичні речовини

Працівники ДБР затримали працівника Новосели державної податкової інспекції ГУ ДПС у Чернівецькій області через дорожно-транспортну пригоду, в якому загинув 26-річний. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, в п'ятницю близько 21:00 в селі Припруття Чернівецького району податківець на власному авто допустив зіткнення з іншим автомобілем, 26-річний водій якого загинув на місці події.

За результатами медичного огляду, в крові податківця виявили алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки зазначених даних.

Чиновника затримали, наразі вирішується питання за повідомленням про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Попередньо справу кваліфікували, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 10 років.

Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.