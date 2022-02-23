Глава Мінцифри: на Україну почалася масова DDoS-атака

Спостерігаються проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету міністерство і Міністерства закордонних справ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову масову кібератаку на Україну. Чергова DDoS-атака почалася приблизно о 16:00 за київським часом, заявив Федоров у Telegram.

«Приблизно о 16:00 почалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Є відповідні дані з ряду банків. Також спостерігаються проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету міністерство і Міністерства закордонних справ», – написав міністр.

За інформацією Федорова, це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку від атаки.

Також глава Мінцифри додав, що сайт і мобільний додаток «Дія» успішно долають поточну атаку і продовжують стабільно працювати.

Раніше повідомлялося, що 23 лютого сталася нова кібератака на Україну: «лягли» сайти міністерств та Ради.

Сьогодні також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери з Росії та спробували зламати облікові записи членів його сім'ї.

Раніше Білий дім розказав, хто стоїть за кібератакою на Україну.

Як відомо, кібератака на банки та урядові сайті, яку хакери здійснили 15 лютого, стала найбільшою в історії України.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

16 лютого тривала DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Додамо, що 16 лютого на українців здійснювалася хакерська атака через Facebook.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.