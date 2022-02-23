Стефанчук заявив, що його атакували хакери з Росії (фото)

Спікер Ради нагадав користувачам про необхідність дотримуватися кібергігієни

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери з Росії та спробували зламати облікові записи членів його сім'ї. Про це Стефанчук написав у Facebook.

«Почалися активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки», – повідомив спікер.

Також голова Верховної Ради України нагадав користувачам про необхідність дотримуватися кібергігієни, обережності і не довіряти випадковим повідомленням.

фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Стефанчук порадив українцям змінити паролі, встановити двоетапну ідентифікацію та застосовувати інші заходи інформаційної безпеки.

Раніше Білий дім розказав, хто стоїть за кібератакою на Україну.

Як відомо, кібератака на банки та урядові сайті, яку хакери здійснили 15 лютого, стала найбільшою в історії України.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

16 лютого тривала DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Додамо, що 16 лютого на українців здійснювалася хакерська атака через Facebook.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено.

Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси.

Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.