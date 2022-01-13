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    У Відні зібралась рада ОБСЄ: говорять про Україну

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    Засідання ОБСЄ є першим у році, в ньому візьмуть участь усі 57 країн-членів - У Відні зібралась рада ОБСЄ: говорять про Україну
    Засідання ОБСЄ є першим у році, в ньому візьмуть участь усі 57 країн-членів
    фото: ОБСЄ

    Постійна рада ОБСЄ збирається у Відні, щоб обговорити дії Росії

    У Відні стартувало засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Ця зустріч членів є першою в 2022 році.

    Протягом року в ОБСЄ головуватиме Польща.

    Членами ОБСЄ є 57 держав. Метою організації є розвʼязання військово-політичних, економічних та безпекових питань.


    Фактично це засідання є третім раундом перемовин із Росією щодо деескалації напруженості довкола і в Україні. Сама Україна вперше бере в цих переговорах участь, адже саміт Росія-США 10 січня і засідання Ради НАТО-РФ українських представників не не передбачали. Однак і Штати, і Альянс узгоджували з Україною позиції перед розмовами з росіянами.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов озвучив два головні плани Путіна.

    Тим часом США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

    Напередодні у Сенат США надійшли жорсткі санкції проти Росії, які зачеплять Путіна.

    Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

    До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

    11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

    Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: Австрія Росія ОБСЄ Польща США ЗСУ НАТО зброя РНБО санкції Путін Україна озброєння безпека
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    У Відні зібралась рада ОБСЄ: говорять про Україну