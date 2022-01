У Відні зібралась рада ОБСЄ: говорять про Україну

У Відні стартувало засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Ця зустріч членів є першою в 2022 році.

The first meeting of the @OSCE Permanent Council in 2022 has started. FM @RauZbigniew is presenting the agenda and priorities of Poland’s OSCE Chairmanship. #OSCE2022POL pic.twitter.com/mHNKH8CK9X

Протягом року в ОБСЄ головуватиме Польща.

Членами ОБСЄ є 57 держав. Метою організації є розвʼязання військово-політичних, економічних та безпекових питань.

