У Відні зібралась рада ОБСЄ: говорять про Україну

Засідання ОБСЄ є першим у році, в ньому візьмуть участь усі 57 країн-членів

Засідання ОБСЄ є першим у році, в ньому візьмуть участь усі 57 країн-членів

Постійна рада ОБСЄ збирається у Відні, щоб обговорити дії Росії

У Відні стартувало засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Ця зустріч членів є першою в 2022 році.

The first meeting of the @OSCE Permanent Council in 2022 has started. FM @RauZbigniew is presenting the agenda and priorities of Poland’s OSCE Chairmanship.#OSCE2022POL pic.twitter.com/mHNKH8CK9X — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) January 13, 2022

Протягом року в ОБСЄ головуватиме Польща.

Членами ОБСЄ є 57 держав. Метою організації є розвʼязання військово-політичних, економічних та безпекових питань.

First meeting of the @OSCE Permanent Council in 2022. A warm welcome to @RauZbigniew as the new Chair-in-Office , who is presenting Poland’s priorities for the year ahead. pic.twitter.com/zwFqO9APT2 — OSCE (@OSCE) January 13, 2022





Фактично це засідання є третім раундом перемовин із Росією щодо деескалації напруженості довкола і в Україні. Сама Україна вперше бере в цих переговорах участь, адже саміт Росія-США 10 січня і засідання Ради НАТО-РФ українських представників не не передбачали. Однак і Штати, і Альянс узгоджували з Україною позиції перед розмовами з росіянами.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов озвучив два головні плани Путіна.

Тим часом США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Напередодні у Сенат США надійшли жорсткі санкції проти Росії, які зачеплять Путіна.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.



