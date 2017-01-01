Голова Нацполіції попередив про провокації на мітингу прихильників Саакашвілі

Можливі провокації як до самих учасників мітингу під Радою, так і щодо перехожих, - Князєв

Очільник Національної поліції Сергій Князєв застеріг учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції від будь-яких провокативних дій. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook. «Можливі провокації як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих. Нагадую про ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці



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Сергій Князєв

Можливі провокації як до самих учасників мітингу під Радою, так і щодо перехожих, - Князєв

Очільник Національної поліції Сергій Князєв застеріг учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції від будь-яких провокативних дій. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«Можливі провокації як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих. Нагадую про ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці Грушевського, коли радикально налаштовані молодики застосували бойову гранату. Було поранено троє осіб», - зазначив він.

Князєв також закликав громадян дотримуватися закону. «А поліція, у свою чергу, забезпечить охорону публічної безпеки під час масових заходів», - підкреслив він.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

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