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    Голова Нацполіції попередив про провокації на мітингу прихильників Саакашвілі

    Можливі провокації як до самих учасників мітингу під Радою, так і щодо перехожих, - Князєв
    Очільник Національної поліції Сергій Князєв застеріг учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції від будь-яких провокативних дій. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook. «Можливі провокації як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих. Нагадую про ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці
    • Сьогодні, 16:11
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    Сергій Князєв
    Сергій Князєв

    Можливі провокації як до самих учасників мітингу під Радою, так і щодо перехожих, - Князєв

    Очільник Національної поліції Сергій Князєв застеріг учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції від будь-яких провокативних дій. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

    «Можливі провокації як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих. Нагадую про ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці Грушевського, коли радикально налаштовані молодики застосували бойову гранату. Було поранено троє осіб», - зазначив він.

    Князєв також закликав громадян дотримуватися закону. «А поліція, у свою чергу, забезпечить охорону публічної безпеки під час масових заходів», - підкреслив він.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

    Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

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