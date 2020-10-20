Голова Одеської ОДА одужав від Covid-19



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За його словами, перші дні симптоми були практично не помітні

Куций працював дистанційно

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций одужав від коронавірусу та повернувся до роботи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, перші дні симптоми були практично не помітні. Пізніше була слабкість, нежить, підвищена температура та кашель.

«Отримав негативний результат тесту на Covid-19. Тож відсьогодні працюю вже на робочому місці в Одеській обласній державній адміністрації», – заявив він.

Нагадаємо, вісім днів тому стало відомо, що голова Одеської ОДА заразився коронавірусом.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

Нагадаємо, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня.

До слова, прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію.

Також повідомлялося, що що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

Крім того, п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус стало відомо 29 вересня.

3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.