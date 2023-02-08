Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій

Гайдай: «Я б на місці деяких нардепів, які займаються звичайним популізмом, розробив майже за рік війни один законопроєкт…»

Глава Луганської ОВА пропонує ідею нового законопроєкту, щоб врятувати більше людей

З першого дня повномасштабного вторгнення голова влада Луганської ОВА намагається максимально евакуювати населення з небезпечних територій, проте це й досі складно зробити. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів у розмові з «Главкомом».

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«Коли п’ятиповерхівка повна людей, займати там позиції, аби був прильот і багато цивільних загинуло, якось не дуже хочеться. Я б на місці деяких нардепів, які займаються звичайним популізмом, розробив майже за рік війни законопроєкт, аби звідти, де на якусь певну відстань підходить лінія фронту, просто примусово вивозити людей. Заради збереження їхнього ж життя», – говорить він.

Зараз, за словами Гайдая, ситуація з евакуацією мешканців така: влада приїжджає в населений пункт і просить людей евакуюватися. Потім вже, коли після прильоту в під’їзд люди гинуть, з сусіднього під’їзду мешканці вже хочуть тікати.

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«Так, але ж ми могли й тих загиблих врятувати», – розповідає Гайдай. – «А силоміць вивозити не можна, бо це вже буде не евакуація, а депортація».

Він говорить, що люди й досі живуть у найгарячіших точках. Так, наприклад, в Білогорівці, якої вже абсолютно не існує, залишаються чотири чи шість людей. Декілька тижнів тому вони забрали чотирьох літніх людей, які прожили три місяці в підвалі в Новоселівському та харчувались якимись закруткам. Наші військові навіть не знали, що вони там живуть. А жінку, яка вночі за чимось вийшла, вбив ворожий снайпер, який просто побачив чийсь силует.

Сергій Гайдай вважає, що цю проблему треба вирішувати, адже у середньому в населеному пункті, який перебуває на потенційно небезпечній території, проживає приблизно 800 людей. У Греківці майже нема людей, в Новолюбівці, Макіївці – по 20 людей, в Невському – 141 людина.

«Тут дві сторони в однієї медалі. З одного боку, якби ми не завозили постійно гуманітарні набори, то люди, може, і самі б поїхали звідти. З іншого боку, якщо їх нічим не підтримувати, потім буде величезний скандал: мовляв, ось, подивіться, влада кинула людей і вони просто не мають, що їсти», – резюмує Гайдай.

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Нагадаємо, що Кремль готує новий наступ: мета – кордони Луганщини та Донеччини, Північ України – під запитанням. Проте докорінно змінити ситуацію на фронті ворог не здатен, адже це просто жалюгідна спроба перехопити ініціативу напередодні контрнаступу ЗСУ.