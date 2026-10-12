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Флеш спростував чутки про загрозу вимкнення Starlink для ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Флеш спростував чутки про загрозу вимкнення Starlink для ЗСУ
Флеш: У нас із компанією SpaceX налагоджені добрі та стабільні партнерські відносини
фото: Сергій Флеш/Facebook

Флеш зазначив, що Україна забезпечує компанії вагомий прибуток, тому ризик відключення мережі для ЗСУ відсутній

Позаштатний радник президента України Сергій Бескрестнов з позивним Флеш прокоментував чергову хвилю чуток про можливе вимкнення терміналів Starlink для українських військових. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис у Facebook.

За словами Флеша, подібні дезінформаційні вкиди регулярно з'являються після політичних заяв Ілона Маска й активно роздмухуються ворожими Telegram-каналами.

Бескрестнов запевнив, що Україна має стабільні та добрі партнерські відносини з компанією SpaceX. Оскільки Маск є насамперед прагматичним бізнесменом, а співпраця з Україною забезпечує компанії вагомий прибуток, ризик відключення мережі для ЗСУ відсутній.

Водночас Сергій Флеш зауважив, що не варто виключати інші несподівані сценарії розвитку подій з боку компанії – зокрема ймовірність активації сервісу Starlink на території Росії.

Як відомо, американський мільярдер і власник соціальної мережі X Ілон Маск публічно відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо необхідності зміни керівництва в Україні. 

Бізнесмен залишив свій коментар під публікацією акаунта Rapid Response 47, де було оприлюднено відео із відповідною заявою американського лідера. «Зеленський зайшов надто далеко», – написав Маск у соцмережі X.

Раніше президент США Дональд Трамп вважає, Україні час обрати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Теги: Ілон Маск SpaceX Сергій Бескрестнов Starlink

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