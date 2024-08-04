Залізницю на Полтавщині пошкоджено обстрілами, деякі потяги суттєво затримуються

Залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі

Уночі внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених», – ідеться у повідомленні.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

«Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua. А якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда – наші диспетчери зараз організують всі потрібні стиковки».

За даними Повітряних сил, у ніч проти 4 серпня ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА «Shahed», район пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА «Shahed-131/136» у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Читайте також: