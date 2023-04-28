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Німеччина дасть Україні до 80 танків Leopard. Стали відомі терміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина дасть Україні до 80 танків Leopard. Стали відомі терміни
Німеччина відповіла, коли Україні чекати нову техніку
фото з відкритих джерел

Глава міноборони Пісторіус: ФРН почне постачання Україні танків Leopard 1 у середині року

Міністр оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін розпочне постачання Україні танків Leopard 1 у кількості до 80 одиниць у середині року. Про це глава міністерства заявив під час інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia.

За словами міністра, танки поставлятимуться у співпраці з іншими країнами, у тому числі з Данією та Нідерландами. Пісторіус також зазначив, що Німеччина виконала всі зобов'язання перед Києвом щодо передачі 18 танків Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder.

Борис Пісторіус заявив, що ФРН вже почали постачати броньовані військові машини Leopard 1 A5, а постачання Leopard 1 розпочнеться «у середині року».  Глава міноборони ФРН також підкреслив, що під час зустрічі контактної групи на базі «Рамштайн» у Німеччині було підготовлено підґрунтя для створення в Польській Республіці центру технічного обслуговування парку танків Leopard 2. У березні з Німеччини до України прибули 18 танків Leopard 2 A6.

Раніше іспанський міністр оборони Маргарита Роблес заявила, що танки Leopard 2 з Іспанії будуть відправлені в Україну 28 квітня. Вона повідомила, що шість танків уже прибули до Польщі.

Нагадаємо, Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час наради у форматі «Рамштайн», передає Reuters. Пісторіус зазначив, що вже досягнуто домовленості про те, як ця база ремонту фінансуватиметься, і що витрати на її підтримку становитимуть 150-200 млн євро на рік.

Читайте також: Німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну – Spiegel

 

Теги: Польща Німеччина міністр Міноборони машини військові Україна Берлін танки

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