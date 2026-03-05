Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану

ЦАХАЛ заявив про посилення ударів і анонсував «несподівані кроки»

Армія оборони Ізраїлю переходить до нового етапу військової кампанії проти Ірану та планує посилити удари по його військовій інфраструктурі. Про це заявив начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еяль Замір, повідомляє Jerusalem Post, пише «Главком».

За словами Заміра, ізраїльські сили переходять до наступної фази операції Roaring Lion.

«Зараз ми переходимо до наступного етапу кампанії, під час якого посилимо удари по основах режиму і його військових можливостях», – сказав він.

Начальник Генштабу зазначив, що перші 24 години операції стали ключовими для ізраїльської армії. За його словами, з початку операції ізраїльські сили змогли завдати значних втрат іранській військовій інфраструктурі.

«Ми позбавляємо режим його військових можливостей, стратегічно ізолюємо його і доводимо до рівня слабкості, з яким він ніколи раніше не стикався», – підкреслив він.

Замір також наголосив, що операція відбувається за активної взаємодії зі США.

Водночас бойові дії у регіоні продовжуються. Ізраїльські військові повідомили, що Іран розпочав нову атаку на територію країни, після чого сили оборони Ізраїлю привели у стан максимальної бойової готовності.

Крім того, ізраїльські сили завдали удару по об’єкту «Хезболли» в районі Харет-Хорейк на півдні Бейрута. За даними ізраїльської армії, там було ліквідовано одного з командирів угруповання, відповідального за атаки проти Ізраїлю.

Тим часом у регіоні повідомляють про нові атаки дронів і ракет, зокрема вибухи в житлових кварталах Дубая. Інформація про наслідки цих ударів уточнюється.

Нагадаємо, Іран може завдати удару по ізраїльському ядерному об’єкту в Дімоні, якщо Ізраїль та США прагнутимуть зміни режиму в Тегерані.

До слова, в оточенні президента Сполучених Штатів Америки зростає занепокоєння через відсутність чіткої стратегії виходу з конфлікту з Іраном. Радники наполягають на якнайшвидшому оголошенні «великої перемоги» та згортанні операції.