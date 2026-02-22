Головна Світ Політика
Спецпредставник Трампа припустив можливість зустрічі Зеленського та Путіна найближчим часом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

На ймовірній зустрічі Зеленського та Путіна може бути присутній Трамп

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про підготовку дипломатичної ініціативи, яка може призвести до прямих переговорів між президентами України та Росії вже найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Віткофф зазначив, що спільно з Джаредом Кушнером розробив пропозиції, які мають об'єднати сторони навколо вирішення територіальних суперечок у цій «безглуздій війні». За словами Віткоффа, саміт за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися протягом наступних трьох тижнів, причому не виключений формат тристоронньої зустрічі за безпосередньої участі Дональда Трампа.

Спецпредставник наголосив, що Трамп готовий до переговорів лише у разі впевненості в конкретному результаті. Відповідаючи на критику щодо частих візитів до Москви, Віткофф підтвердив, що зустрічався з главою Кремля вісім разів. Він пояснив це необхідністю глибоко розуміти позицію іншої сторони для підготовки реального мирного плану. Американська сторона закликає очікувати на «хороші новини» вже у найближчі тижні, коли запропоновані ініціативи почнуть реалізовуватися.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Водночас глава держави заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

