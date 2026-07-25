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Яке релігійне свято відзначається 26 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 26 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свято 26 липня в церковному календарі – Восьма неділя після П’ятидесятниці

26 липня православна церква відзначає 8-му неділю після П’ятидесятниці та вшановує пам'ять святого мученика Єрмолая.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Восьма неділя після П’ятидесятниці

Яке релігійне свято відзначається 26 липня 2026: традиції та молитва фото 1

8-ма неділя після П'ятидесятниці (або 8-ма неділя по Зісланні Святого Духа) – це перехідне недільне богослужіння у християнському літургійному календарі, головною темою якого є чудесне насичення п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами. 

Це подія про безмежне милосердя Бога, Його турботу про наші щоденні потреби та прообраз Таїнства Євхаристії. Також у євангельському читанні звучить заклик апостола Павла до єдності, миру та однодумності серед вірян.

День священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських

26 липня за новим церковним календарем (8 серпня за старим) вшановується пам'ять священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських, які постраждали за свою віру в IV столітті. Єрмолай народився в III столітті в Нікомидії. Після хрещення він став пресвітером і активно проповідував християнство. У той час, коли християни зазнавали переслідувань, Єрмолай разом зі своїми сподвижниками, Єрміппом і Єрмократом, змушені були ховатися.

Однак Єрмолай не залишав своєї місії і продовжував проповідувати віру, привертаючи до християнства все більше людей. Серед його учнів був також відомий цілитель і великомученик Пантелеймон, якого, за переказами, навчив лікувати саме Єрмолай. Коли Пантелеймона було заарештовано, він здав ім'я свого наставника Єрмолая та місце його укриття. Внаслідок цього Єрмолай і його сподвижники були затримані і невдовзі страчені.

Молитва дня

Святителю Йосипе, митрополите Київський, і священномученику Єрмолаю, моліть Бога за нас. Випросіть у Господа зміцнення у вірі, мудрості, миру, терпіння у випробуваннях і благословення для наших родин та України. Допоможіть жити за Божими заповідями, зберігати любов до ближніх і непохитність у правді.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 26 липня відоме як Єрмолаїв день або Маріїв день. З давніх часів саме в цей період розпочинали викопувати ранню картоплю, збирати перші яблука та готувати домашні запаси на зиму. Водночас існувало повір'я, що куштувати яблука нового врожаю до Яблучного Спаса не варто.

Також предки вірили, що саме наприкінці липня ранкові роси наділяють лікарські рослини особливою силою. Тому після полудня вирушали збирати цілющі трави для сушіння та заготівлі.

Наші предки уважно спостерігали за природою, щоб передбачити погоду:

  • мухи стали особливо настирливими – чекають дощу;
  • жаби виходять ближче до водойм – незабаром почнуться тривалі опади;
  • зозуля співає зранку – осінь буде теплою і затяжною;
  • багряний захід сонця віщує дощову погоду;
  • якщо липа почала жовтіти наприкінці липня – осінь прийде раніше звичайного.

Що не можна робити

Церква закликає цього дня уникати сварок, образ, заздрості, наклепів, лихослів'я та відмови у допомозі людям, які її потребують. Вірянам радять присвятити день молитві, добрим справам і підтримці ближніх.

У народних традиціях існували й побутові заборони. Зокрема, жінкам не радили займатися важкою фізичною працею, особливо в полі чи на городі, а також шити, в'язати та вишивати. За повір'ями, такі роботи могли негативно позначитися на сімейному добробуті. Також цього дня намагалися не позичати господарський інвентар, щоб разом із ним не віддати з дому достаток.

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Теги: церква свята релігія православна церква Україна традиції свято

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