Яке релігійне свято відзначається 30 липня 2026: традиції та молитва

Свята 30 липня в церковному календарі – День пам'яті апостолів Сили, Силуана, Крискента та Івана Воїна

30 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять апостолів від сімдесяти Сили, Силуана, Крискента, Епенета та Андроніка – сподвижників апостола Павла, а також святого мученика Івана Воїна, заступника скривджених і пограбованих. У народному календарі цей день прозвали Силиним.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Апостоли від сімдесяти: Сила, Силуан, Крискент, Епенет та Андронік

Сила, Силуан, Крискент, Епенет та Андронік належали до широкого кола учнів Христа – так званих апостолів від сімдесяти. Усі п'ятеро були безпосередніми сподвижниками апостола Павла і разом із ним вирушали в місіонерські подорожі, проповідуючи Євангеліє серед різних народів.

Сила, відомий також як Силуан, супроводжував Павла в другому місіонерському путі Малою Азією та Грецією. Разом вони перенесли ув'язнення у Філіппах, де, за переказом Книги Діянь, після їхніх молитов вночі стався землетрус і двері темниці самі відчинилися. Крискент проповідував у Галатії та Франції; Андронік, якого апостол Павло в посланні до римлян називає «визначним між апостолами», ніс слово Боже у землі, що нині є Балканами.

Святий мученик Іван Воїн

Іван Воїн жив у IV столітті і служив у римській армії. За переказом, він таємно допомагав переслідуваним християнам: попереджав їх про облави, допомагав рятуватися від ув'язнення і підтримував ув'язнених. Викритий і кинутий за це до в'язниці, він вийшов на волю після смерті Юліана Відступника і дожив до глибокої старості. Церква шанує його як заступника у справах про крадіжки, несправедливість і кривди – до нього звертаються, коли шукають захисту або втраченого майна.

Молитва дня

До святого Івана Воїна звертаються з молитвами про захист від кривдників, злодіїв та несправедливості.

О, великий заступнику і угоднику Христовий Іване Воїне! Поглянь на нас, грішних, що просять твоєї допомоги. Ти захищав скривджених, викривав злодіїв та повертав утрачене. Моли Господа, щоб уберіг нас від ворогів видимих і невидимих, захистив наше майно від грабіжників, а душі – від спокус. Подай нам мир, спокій і міцну віру. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Силин день – ім'я апостола Сили в народі пов'язували зі словом «сила». Вірили, що 30 липня земля отримує особливу родючу силу: все посіяне цього дня дасть щедрий урожай. Також вважалося, що листя лопуха та інші трави, зібрані в цей день, мають подвійну цілющу силу – особливо проти хвороб суглобів.

Якщо вранці туман – до гарної погоди і щедрого врожаю.

Рясна роса на траві – ясний і теплий день.

Хмари рухаються з півночі – незабаром похолодає.

Ластівки летять низько – чекайте на дощ.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 30 липня не варто займатися важкою фізичною працею та прибиранням. Уникали сварок і підвищення голосу, особливо на дітей. Не радили лихословити і відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить.