17 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 17 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 липня Україна вшановує пам'ять 298 загиблих пасажирів і екіпажу рейсу MH17, збитого Росією над Донбасом у 2014 році. У світі відзначають Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя та День емодзі. До кінця року залишається 167 днів. Православні вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 липня 2026 року.

Зміст

Свята та Дні пам'яті в Україні

День пам'яті жертв катастрофи MH17

17 липня 2014 року над Донбасом було збито пасажирський Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 людей на борту – громадяни 17 країн. Міжнародне розслідування встановило, що літак збила Росія зенітним ракетним комплексом «Бук» 53-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ із підконтрольної бойовикам території поблизу Тореза на Донеччині. Нідерландська прокуратура заочно засудила за це вбивство четверо осіб. Росія всі ці роки заперечує свою причетність.

День етнографа

17 липня в Україні відзначають День етнографа – неофіційне, але шановане в наукових колах свято. Дата обрана на честь дня народження видатного мандрівника і етнографа українського походження Миколи Миклухо-Маклая (1846–1888), який досліджував народи Нової Гвінеї та Океанії й послідовно обстоював їхню рівність з европейцями.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя

Щороку 17 липня відзначають Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя. Дату обрано на честь ухвалення 17 липня 1998 року Римського статуту – міжнародного договору, що став основою для створення Міжнародного кримінального суду. МКС розглядає справи про найтяжчі злочини: геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії. Для України ця дата особливо актуальна: МКС видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.

Всесвітній день емодзі

Свято заснував у 2014 році Джеремі Бердж. Дату обрав не випадково: саме 17 липня зображено на емодзі-іконці календаря, яка від самого початку відображала дату презентації програми iCal від Apple. Сьогодні у світі налічується понад 3 600 офіційних емодзі, які щороку поповнює Консорціум Юнікоду.

Релігійні свята та їхня історія

Велика мучениця Марина Антіохійська

17 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять великомучениці Марини – святої, яка жила наприкінці III – на початку IV століття в місті Антіохія Пісідійська. З юних років Марина прийняла християнську віру й відмовилася зректися Христа попри жорстокі тортури. Її стратили, а Церква згодом прославила як велику мученицю. У народній традиції святу Марину вважають покровителькою жінок, матерів і дітей, а також захисницею від стихійних лих і хвороб.

Народні вірування та прикмети

Ясна п'ятниця – на гарні вихідні.

Кропива відцвітає – до завершення літньої спеки.

Якщо вранці туман – чекайте на дощ.

Сильна роса – буде гарна погода.

Що не можна робити сьогодні

Не варто починати нові справи – краще завершити розпочаті.

Не можна сваритися та тримати образу.

Не рекомендується позичати гроші.

Історичні події

709 до н. е. – перший опис повного сонячного затемнення, зроблений китайським хроністом Чу Фу.

1429 рік – у звільненому Реймсі коронувався на французький престол Карл VII. Під час церемонії стяг над його головою тримала Жанна д'Арк.

1453 рік – французи перемогли англійців у битві при Кастійоні – останній битві Столітньої війни.

1661 рік – Стокгольмський банк випустив перші банкноти в Європі.

1754 рік – у Нью-Йорку відкрився Королівський коледж з десятьма студентами й одним професором. Нині це Колумбійський університет.

1791 рік – на Марсовому полі в Парижі розстріляна мирна демонстрація, яка вимагала зречення короля Людовика XVI.

1793 рік – у Парижі страчено Шарлотту Корде, вбивцю лідера Французької революції Марата.

1841 рік – вийшов перший номер британського гумористичного журналу «Панч».

1868 рік – японська столиця перенесена з Кіото до Токіо.

1917 рік – ухвалено II Універсал Української Центральної Ради: УЦР і Тимчасовий уряд Росії взаємно визнали одне одного.

1918 рік – більшовики розстріляли в Єкатеринбурзі родину останнього російського імператора Миколи II.

1942 рік – розпочалася Сталінградська битва.

1945 рік – розпочалася Потсдамська конференція глав держав-переможниць у Другій світовій війні.

1997 рік – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2014 рік – над Донбасом російським зенітним ракетним комплексом «Бук» збито рейсовий Boeing 777 Malaysia Airlines MH17; загинули всі 298 осіб на борту.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Павло, Валентина, Юлія, Іван.