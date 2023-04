Ілон Маск відповів на прохання Стівена Кінга: «Я пожертвував 100 мільйонів»

Ілон Маск відповів у твіттері на прохання Стівена Кінга перерахувати гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації його сторінки письменника, у благодійний фонд Сергія Притули.

«Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували? До речі, ми відмовилися від грошей Міністерства оборони», – написав Ілон Маск у твіттері.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?



(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6