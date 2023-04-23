Ілон Маск відповів на прохання Стівена Кінга: «Я пожертвував 100 мільйонів»

Ілон Маск оцінив свою допомогу в 100 мільйонів доларів

Американський мільярдер Ілон Маск відповів Стівену Кінгу, що задонатив 100 мільйонів доларів

Ілон Маск відповів у твіттері на прохання Стівена Кінга перерахувати гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації його сторінки письменника, у благодійний фонд Сергія Притули.

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«Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували? До речі, ми відмовилися від грошей Міністерства оборони», – написав Ілон Маск у твіттері.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?



(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 Будь ласка, читайте текст після реклами April 23, 2023

Також він зробив репост твіту глави Мінцифри Михайла Федорова від 24 жовтня, де останній дякує Маску за роботу Starlink в Україні.

Нагадаємо, що раніше, 20 квітня, у твіттері почали зникати сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на платну послугу Twitter Blue. Однак Кінг тоді повідомив, що в його обліковому записі чомусь зазначено, що він має цю платну підписку, хоча письменник особисто не платив за неї.

На зауваження Кінга, що той чомусь має підписку на Twitter Blue, Ілон Маск відповів: «Прошу, намасте». Згодом він пояснив, що особисто оплачує підписки на послугу деяким знаменитостям, щоб зберегти їхні галочки, наприклад Леброну Джеймсу та Стівену Кінгу.

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У відповідь на це письменник, який вкотре висловив свою підтримку Україні, запрпонував Ілону Маску перерахувати гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації його сторінки письменника, у благодійний фонд Сергія Притули.

Нагадаємо, що у соціальній мережі Twitter зняли всі обмеження з облікового запису російського президента Володимира Путіна, після того, як соцмережу купив бізнесмен Ілон Маск.