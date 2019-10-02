Інспектор Держдепу проведе брифінг щодо України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очікується, що Стів Лінік зустрінеться з співробітниками Конгресу на Капітолійському пагорбі

Брифінг може бути пов'язаний роллю Держдепартаменту в координації взаємодії між Руді Джуліані і українськими посадовими особами

Генеральний інспектор Держдепартаменту США Стів Лінік у середу проведе брифінг для співробітників декількох комітетів Палати представників і Сенату США про документи, пов'язані з Держдепом та Україною.

Про це повідомляє ABC News.

Подробиці брифінгу залишаються невідомими. Очікується, що Лінік зустрінеться з співробітниками Конгресу на Капітолійському пагорбі.

Передбачається, що брифінг може бути пов'язаний з недавнім викриттями, що стосуються ролі Держдепартаменту в координації взаємодії між Руді Джуліані, особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, і українськими посадовими особами.

В останні тижні Держдепартамент піддався критиці за те, що пов'язав Джуліані з численними українськими чиновниками для поновлення розслідування щодо минулого віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера.

Як відомо, держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.