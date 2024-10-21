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«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну
Трамп пригадав, як погрожував Путіну
фото з відкритих джерел

Американський політик розповів, що обіцяв зробити з російською столицею, якщо Путін не перестане «переслідувати Україну»

Ексочільник Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну ударом по центру Москви. Про це Трамп розповів на зустрічі з редакторами The Wall Street Journal.

Експрезидент пригадав, як сказав Путіну: «Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару просто по центру чортової Москви».

Трамп також додав, що говорив російському диктатору: «Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору».

Політики не став уточнювати, коли і за яких обставин відбулася ця розмова з Путіним.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін давно хотів напасти на Україну, однак цього не сталося раніше нібито через позицію саме Трампа.

До слова, Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку.

Як повідомлялося, Трамп не відповів на запитання журналістів про те, чи спілкувався він із російським диктатором Володимиром Путіним після завершення свого президентства. Водночас він заявив, що така розмова була б «розумним рішенням» для Сполучених Штатів, якби вона відбулася.

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Теги: війна путін Дональд Трамп Україна погрози

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