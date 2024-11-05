Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Трамп чи Гарріс: як вибори сформують новий політичний курс США

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Яким буде ітог виборів у США
фото з відкритих джерел

«Вирішиться не лише битва за посаду президента, а й боротьба за Конгрес, тобто законодавчу гілку влади»

З виборів у США. Часто недооцінюють фактор виборів до Палати представників та довиборів до Сенату.

По суті, 5 листопада вирішиться не лише битва за пост президента, а й боротьба за Конгрес, тобто законодавчу гілку влади.

У зв'язку з цим є чотири моделі майбутньої конфігурації американського політикуму.

Варіант 1

Трамп перемагає на виборах президента, а республіканці беруть більшість у Палату представників та Сенат.

У такому разі республіканці отримують повну владу в країні, чистять за найближчі чотири роки виборче законодавство та політику щодо мігрантів. І готують базу двох політичних циклів Венса.

У зовнішній політиці – це буде реінкарнація доктрини Монро з акцентом на Західну півкулю (Латинська Америка) та Індо-Тихоокеанський регіон.

В економіці – продовження політики доместикації та торговельні війни з Китаєм.

У військовому плані: посилення Тайваню, новий блок з Японією та Південною Кореєю та розгром Ірану (у союзі США та Ізраїлю).

Варіант 2

Перемагає Гарріс та демократи на виборах до Палати представників та Сенат.

У цьому випадку формується основа для майже повного розгрому консервативної антропологічної повістки та тотальне поширення доктрини ліберального трансгуманізму (біоморфічної свободи).

Виборча модель та політика щодо мігрантів формують нову виборчу технологію, за якої республіканцям для перемоги потрібно буде мімікрувати під базову доктрину-мейнстрім, як це зробили консерватори у Британії.

В економіці – зростання податків для середнього класу та багатих зі збільшенням соціальних програм для широкого спектру меншин.

У геополітиці – спроба розсікти Глобальний Євразійський острів за допомогою більш м'якої політики стосовно Китаю та Ірану (порівняно з політикою республіканців).

Військовий порядок денний – збереження динаміки нарощування сил у Європі та дозована підтримка України без прямої ескалації відносин із РФ.

Варіант 1 – це посилення консервативної революції у Європі з боку таких країн як Польща, Угорщина, Словаччина тощо.

Жах самотності трансгуманістичної Європи та розшарування Західного кластера.

Варіант 2 – злиття трансгуманістичної Європи та Америки в єдиний Західний антропологічний трансгуманістичний ліберальний кластер та початок ери протистояння з консервативним Глобальним Півднем на цивілізаційній основі.

Варіант 3

Перемога Гарріс та успіх республіканців у Конгресі.

Ослаблення трансформаційної динаміки демократів та жорсткий внутрішній клінч.

Ослаблення позицій США як у глобальному рівні, і у контексті розвитку.

Варіант 4

Перемога Трампа та успіх демократів у Конгресі. Повторення президентства Трампа у 2016-2020 роках.

Загалом варіант 2 і 3 – це рімейк або періоду 2016-2020, або 2020-2024 (без історичних рефлексій Байдена, тобто більше буде схоже на дзеркальне відображення президентства Обами).

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Камала Гарріс Дональд Трамп США політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото від 16 червня 2021 року. Президент Джо Байден і лідер Росії Володимир Путін на американсько-російському саміті у Женеві, Швейцарія
Чи є Росія «ворогом» для Америки? Чи треба підтримувати Україну? Експерти коментують дані соцпитування у США
11 жовтня, 18:26
Ураган спричинив також серію торнадо
Ураган «Мілтон» у прямому етері. Трансляція зі штату Флорида
10 жовтня, 08:36
Британія не дозволяє бити по РФ своїми ракетами
Британія не змінила свою позицію щодо дозволів бити по РФ після візиту Зеленського
10 жовтня, 23:32
Москва витратила мільйони доларів, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в США
США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
19 жовтня, 17:51
Сирський наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників, насамперед США
Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ
22 жовтня, 15:10
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Зеленський пояснив, що тепер відбувається з Планом перемоги
22 жовтня, 14:39
Байден заявив, що Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США
Байден заявив, що Трампа потрібно «політично ізолювати»
23 жовтня, 07:06
Орбан виступив перед своїми прихильниками в річницю повстання проти радянського панування, яке було придушене Радянською армією
Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд
23 жовтня, 19:10
Мешканців Нью-Йорка переконують заощаджувати воду
Мешканцям Нью-Йорка бракує життєво важливого ресурсу: влада міста б'є на сполох
Сьогодні, 09:10

Олексій Кущ

Трамп чи Гарріс: як вибори сформують новий політичний курс США
Трамп чи Гарріс: як вибори сформують новий політичний курс США
Зворотний бік цифровізації та штучного інтелекту
Зворотний бік цифровізації та штучного інтелекту
Україна може стати наступним біотехнологічним епіцентром: що для цього потрібно
Україна може стати наступним біотехнологічним епіцентром: що для цього потрібно
Війна на паузі: як Кремль використовує перерви у бойових діях
Війна на паузі: як Кремль використовує перерви у бойових діях
Коли закінчиться період високого зростання економіки РФ?
Коли закінчиться період високого зростання економіки РФ?
Як війна на Близькому Сході впливає на вибори у США
Як війна на Близькому Сході впливає на вибори у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
16K
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха
7090
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
5248
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
4925
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua