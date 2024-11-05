Трамп чи Гарріс: як вибори сформують новий політичний курс США

Яким буде ітог виборів у США

«Вирішиться не лише битва за посаду президента, а й боротьба за Конгрес, тобто законодавчу гілку влади»

З виборів у США. Часто недооцінюють фактор виборів до Палати представників та довиборів до Сенату.

По суті, 5 листопада вирішиться не лише битва за пост президента, а й боротьба за Конгрес, тобто законодавчу гілку влади.

У зв'язку з цим є чотири моделі майбутньої конфігурації американського політикуму.

Варіант 1

Трамп перемагає на виборах президента, а республіканці беруть більшість у Палату представників та Сенат.

У такому разі республіканці отримують повну владу в країні, чистять за найближчі чотири роки виборче законодавство та політику щодо мігрантів. І готують базу двох політичних циклів Венса.

У зовнішній політиці – це буде реінкарнація доктрини Монро з акцентом на Західну півкулю (Латинська Америка) та Індо-Тихоокеанський регіон.

В економіці – продовження політики доместикації та торговельні війни з Китаєм.

У військовому плані: посилення Тайваню, новий блок з Японією та Південною Кореєю та розгром Ірану (у союзі США та Ізраїлю).

Варіант 2

Перемагає Гарріс та демократи на виборах до Палати представників та Сенат.

У цьому випадку формується основа для майже повного розгрому консервативної антропологічної повістки та тотальне поширення доктрини ліберального трансгуманізму (біоморфічної свободи).

Виборча модель та політика щодо мігрантів формують нову виборчу технологію, за якої республіканцям для перемоги потрібно буде мімікрувати під базову доктрину-мейнстрім, як це зробили консерватори у Британії.

В економіці – зростання податків для середнього класу та багатих зі збільшенням соціальних програм для широкого спектру меншин.

У геополітиці – спроба розсікти Глобальний Євразійський острів за допомогою більш м'якої політики стосовно Китаю та Ірану (порівняно з політикою республіканців).

Військовий порядок денний – збереження динаміки нарощування сил у Європі та дозована підтримка України без прямої ескалації відносин із РФ.

Варіант 1 – це посилення консервативної революції у Європі з боку таких країн як Польща, Угорщина, Словаччина тощо.

Жах самотності трансгуманістичної Європи та розшарування Західного кластера.

Варіант 2 – злиття трансгуманістичної Європи та Америки в єдиний Західний антропологічний трансгуманістичний ліберальний кластер та початок ери протистояння з консервативним Глобальним Півднем на цивілізаційній основі.

Варіант 3

Перемога Гарріс та успіх республіканців у Конгресі.

Ослаблення трансформаційної динаміки демократів та жорсткий внутрішній клінч.

Ослаблення позицій США як у глобальному рівні, і у контексті розвитку.

Варіант 4

Перемога Трампа та успіх демократів у Конгресі. Повторення президентства Трампа у 2016-2020 роках.

Загалом варіант 2 і 3 – це рімейк або періоду 2016-2020, або 2020-2024 (без історичних рефлексій Байдена, тобто більше буде схоже на дзеркальне відображення президентства Обами).