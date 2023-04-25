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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Росія хоче надурити цілий світ. Чому їй не вдасться

glavcom.ua
Санкції суттєво вдарили по економіці Росії
фото з відкритих джерел

Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває

Поки всі обговорюють вибрики китайських дипломатів і загалом перспективи різних «мирних планів», реалісти чітко пов'язують перспективи війни з наступом ЗСУ.

Тому у всіх, хто виступає за мир у регіоні, є два головних завдання:

  • допомога ЗСУ для звільнення української території і мінімізації втрат;
  • санкційний тиск на РФ для підриву економічної основи вторгнення і примушення російської влади до закінчення війни і виходу з України.

Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває.

Заслуговує на увагу розширення рубрики про заходи перешкоджання обходу санкцій: надурити весь світ у росії не вийде.

1. Обмеження фінансів і торгівлі

  • Австрія заморозила активи росії на майже 2 мільярди євро.
  • Чехія вперше в новітній історії країни відмовилася від постачання російського газу в I кварталі цього року.
  • Казахстан у 6 разів наростив експорт нафти в обхід РФ.
  • Туреччина розпочала постачання газу з родовища «Сакар'я» у Чорному морі.

2. Втрати економіки

  • Бронетанковій промисловості росії не вистачає сучасної оптики для модернізації та ремонту танків та шарикопідшипників, які вони отримували зі США та Європи до введення санкцій.

3. Пошук лазівок

  • Статки російських мільярдерів за минулий рік збільшилися на $152 млрд.

Основною причиною зростання статків російських мільярдерів стали високі ціни на енергоносії.

4. Перекриття лазівок

  • Міністерство юстиції США розширює боротьбу з ухиленням від російських санкцій, націлюючись на інвестиційних консультантів, хедж-фонди, юридичні фірми та керуючих приватним капіталом, які раніше уникали перевірки. Американська сторона також передала чотирьом європейським країнам список товарів подвійного призначення, які РФ намагається придбати в обхід антиросійських санкцій.
  • У рамках 11-го пакету санкцій проти Москви Євросоюз планує заборонити транзит багатьох товарів через росію.
  • Влада Кіпру заморозила активи фізичних та юридичних осіб, які «допомагали російським олігархам обходити санкції» США та Великобританії.
  • Один із найбільших грузинських банків TBC Bank почав попереджати клієнтів, що може закрити їхні рахунки при виявленні транзакцій, пов'язаних із обходом санкцій проти РФ.
  • Нафтоналивна компанія Gatik Ship Management, яка активно бере участь у транспортуванні російської нафти, втратила галузеве стандартне страхування для свого флоту після того, як порушила обмеження ціни G-7.

5. Самопочуття рашистів

  • Боргове навантаження російських регіонів та муніципалітетів продовжує зростати.

До 1 квітня державний борг суб'єктів РФ досяг 2966 млрд рублів, з яких 2207 млрд. склали бюджетні кредити.

А це втрати перш за все для статей забезпечення добробуту для населення.

І далі ж буде!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: допомога ЗСУ транзит Казахстан експорт санкції росія

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Ростислав Павленко

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