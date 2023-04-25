Росія хоче надурити цілий світ. Чому їй не вдасться

Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває

Поки всі обговорюють вибрики китайських дипломатів і загалом перспективи різних «мирних планів», реалісти чітко пов'язують перспективи війни з наступом ЗСУ.

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Тому у всіх, хто виступає за мир у регіоні, є два головних завдання:

допомога ЗСУ для звільнення української території і мінімізації втрат;

санкційний тиск на РФ для підриву економічної основи вторгнення і примушення російської влади до закінчення війни і виходу з України.

Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває.

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Заслуговує на увагу розширення рубрики про заходи перешкоджання обходу санкцій: надурити весь світ у росії не вийде.

1. Обмеження фінансів і торгівлі

Австрія заморозила активи росії на майже 2 мільярди євро.

Чехія вперше в новітній історії країни відмовилася від постачання російського газу в I кварталі цього року.

Казахстан у 6 разів наростив експорт нафти в обхід РФ.

Туреччина розпочала постачання газу з родовища «Сакар'я» у Чорному морі.

2. Втрати економіки

Бронетанковій промисловості росії не вистачає сучасної оптики для модернізації та ремонту танків та шарикопідшипників, які вони отримували зі США та Європи до введення санкцій.

3. Пошук лазівок

Статки російських мільярдерів за минулий рік збільшилися на $152 млрд.

Основною причиною зростання статків російських мільярдерів стали високі ціни на енергоносії.

4. Перекриття лазівок

Міністерство юстиції США розширює боротьбу з ухиленням від російських санкцій, націлюючись на інвестиційних консультантів, хедж-фонди, юридичні фірми та керуючих приватним капіталом, які раніше уникали перевірки. Американська сторона також передала чотирьом європейським країнам список товарів подвійного призначення, які РФ намагається придбати в обхід антиросійських санкцій.

У рамках 11-го пакету санкцій проти Москви Євросоюз планує заборонити транзит багатьох товарів через росію.

Влада Кіпру заморозила активи фізичних та юридичних осіб, які «допомагали російським олігархам обходити санкції» США та Великобританії.

Один із найбільших грузинських банків TBC Bank почав попереджати клієнтів, що може закрити їхні рахунки при виявленні транзакцій, пов'язаних із обходом санкцій проти РФ.

Нафтоналивна компанія Gatik Ship Management, яка активно бере участь у транспортуванні російської нафти, втратила галузеве стандартне страхування для свого флоту після того, як порушила обмеження ціни G-7.

5. Самопочуття рашистів

Боргове навантаження російських регіонів та муніципалітетів продовжує зростати.

До 1 квітня державний борг суб'єктів РФ досяг 2966 млрд рублів, з яких 2207 млрд. склали бюджетні кредити.

А це втрати перш за все для статей забезпечення добробуту для населення.

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І далі ж буде!