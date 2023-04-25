Росія хоче надурити цілий світ. Чому їй не вдасться
Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває
Поки всі обговорюють вибрики китайських дипломатів і загалом перспективи різних «мирних планів», реалісти чітко пов'язують перспективи війни з наступом ЗСУ.
Тому у всіх, хто виступає за мир у регіоні, є два головних завдання:
- допомога ЗСУ для звільнення української території і мінімізації втрат;
- санкційний тиск на РФ для підриву економічної основи вторгнення і примушення російської влади до закінчення війни і виходу з України.
Економіка Росії зберігає запас міцності. Однак робота зі спрямування її до дна триває.
Заслуговує на увагу розширення рубрики про заходи перешкоджання обходу санкцій: надурити весь світ у росії не вийде.
1. Обмеження фінансів і торгівлі
- Австрія заморозила активи росії на майже 2 мільярди євро.
- Чехія вперше в новітній історії країни відмовилася від постачання російського газу в I кварталі цього року.
- Казахстан у 6 разів наростив експорт нафти в обхід РФ.
- Туреччина розпочала постачання газу з родовища «Сакар'я» у Чорному морі.
2. Втрати економіки
- Бронетанковій промисловості росії не вистачає сучасної оптики для модернізації та ремонту танків та шарикопідшипників, які вони отримували зі США та Європи до введення санкцій.
3. Пошук лазівок
- Статки російських мільярдерів за минулий рік збільшилися на $152 млрд.
Основною причиною зростання статків російських мільярдерів стали високі ціни на енергоносії.
4. Перекриття лазівок
- Міністерство юстиції США розширює боротьбу з ухиленням від російських санкцій, націлюючись на інвестиційних консультантів, хедж-фонди, юридичні фірми та керуючих приватним капіталом, які раніше уникали перевірки. Американська сторона також передала чотирьом європейським країнам список товарів подвійного призначення, які РФ намагається придбати в обхід антиросійських санкцій.
- У рамках 11-го пакету санкцій проти Москви Євросоюз планує заборонити транзит багатьох товарів через росію.
- Влада Кіпру заморозила активи фізичних та юридичних осіб, які «допомагали російським олігархам обходити санкції» США та Великобританії.
- Один із найбільших грузинських банків TBC Bank почав попереджати клієнтів, що може закрити їхні рахунки при виявленні транзакцій, пов'язаних із обходом санкцій проти РФ.
- Нафтоналивна компанія Gatik Ship Management, яка активно бере участь у транспортуванні російської нафти, втратила галузеве стандартне страхування для свого флоту після того, як порушила обмеження ціни G-7.
5. Самопочуття рашистів
- Боргове навантаження російських регіонів та муніципалітетів продовжує зростати.
До 1 квітня державний борг суб'єктів РФ досяг 2966 млрд рублів, з яких 2207 млрд. склали бюджетні кредити.
А це втрати перш за все для статей забезпечення добробуту для населення.
І далі ж буде!
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