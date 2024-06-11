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Заблудилися? Солдати КНДР перетнули південнокорейський кордон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Заблудилися? Солдати КНДР перетнули південнокорейський кордон
Близько 20 солдатів КНДР перетнули південнокорейський кордон
фото із відкритих джерел

Прикордонники Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли 

Південнокорейські військові зробили низку попереджувальних пострілів у бік солдатів КНДР, які порушили державний кордон. Про це повідомила пресслужба Об'єднаного командування начальників штабів Південної Кореї. 

У пресслужбі зазначили, що близько 20 солдатів комуністичної Кореї перетнули демаркаційну лінію, найімовірніше, помилково: ця ділянка демілітаризованої зони поросла чагарником та травою, тож через це прикордонні знаки важко роздивитись.

«Після наших попереджувальних пострілів вони одразу повернулися на північнокорейську сторону, ми вважаємо, що вони не мали наміру вторгнутися на нашу територію», – заявив представник Об'єднаного командування начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжун.
Раніше заступник міністра оборони КНДР Кім Ган Ір наголошував, що північнокорейські військові готові вжити заходів щодо США та Південної Кореї, якщо ті продовжать «свої провокації проти суверенітету країни». Чиновник назвав «психологічною змовою» те, що Сеул посилив поширення пропагандистських листів на території Північної Кореї. 

До слова, у Південній Кореї відновили трансляцію пропагандистських аудіозвернень у прикордонних районах. Крізь гучномовці лунають заклики, спрямовані проти комуністичного режиму КНДР, з боку якої нещодавно прилетіло понад 1000 повітряних кульок, наповнених сміттям і гноєм, нагадує The Associated Press.

На ситуацію негайно відреагувала впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Кім Йо Чжон назвала інцидент на кордоні «прелюдією до дуже небезпечної ситуації», яку нібито створив Південь.

У Пхеньяні заявили, що їхня кампанія з використанням повітряних куль розпочалася після того, як південнокорейські активісти запустили на Північ кулі, наповнені листівками та USB-накопичувачами з популярними південнокорейськими піснями та фільмами. Аналітики кажуть, що режим у Пхеньяні побоюється, що це може деморалізувати війська на передовій і місцевих жителів.

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Теги: Південна Корея військові активісти Північна Корея кордон

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