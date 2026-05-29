Прем’єр Румунії перервав візит до Молдови через падіння російського БпЛА

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Румунії Іліє Боложан достроково перервав візит до Молдови після падіння російського БпЛА на житловий будинок в прикордонному місті Галац. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Повідомляється, Боложан проведе заплановані зустрічі, після чого повернеться до Бухареста. За даними румунських медіа, для цього він терміново запросив літак.

Через інцидент він також пропустив термінове засідання Ради національної безпеки, яке скликав президент Румунії.

Як відомо, російський дрон впав на житловий будинок в Румунії в ніч проти 29 травня. Російський безпілотник перетнув кордон Румунії та влучив у житловий будинок у місті Галац. Унаслідок удару постраждали люди, а будівля зазнала пошкоджень.

Напередодні румунські військові пояснили, чому не змогли збити безпілотник до його падіння. За словами представників Міноборони Румунії, часу на реагування було недостатньо, а дії військових додатково обмежували чинні юридичні процедури.

Бригадний генерал Георге Максим заявив, що від моменту виявлення дрона до його падіння минуло лише чотири хвилини. Крім того, румунські військові не могли вести вогонь таким чином, щоб створити ризики для повітряного простору сусідніх держав.

У Бухаресті також наголосили, що працюють над змінами до законодавства, які дозволять ефективніше реагувати на подібні інциденти в майбутньому.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває на зв’язку з румунською владою після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац.

Сполучені Штати засудили вторгнення російського безпілотника на територію Румунії після інциденту в місті Галац, де дрон влучив у житловий будинок. Це стало першою офіційною реакцією США на цей випадок.