Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення

«Ми розуміємо, що інвестиції дійсно сюди не підуть, тому що в умовах бойових дій навряд чи хтось ризикне»

«Економіка відновлюється, у валютних обмеженнях все менше сенсу»

Валютні обмеження мали сенс на початку війни, щоб утримати економічну стабільність, але зараз ці обмеження лише стримують розвиток економіки та залучення потенційних інвесторів. Таку думку висловив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

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«Те, що були обмеження на початку війни, це логічно. А зараз треба дивитися на ситуацію: як на мене, покращення економічної ситуації вимагає повернення до певних передвоєнних реалій, а отже і прибрання цих обмежень. Вже у минулому році було невелике зростання, а отже, спад не був таким довготерміновим. Стійкість економіки є, а отже, ці наявні обмеження – вже занадто, так само, як і занадто висока облікова ставка. Я думаю, що її треба продовжувати знижувати, щоб вона була на декілька відсоткових пунктів вища, ніж рівень інфляції», – зауважив експерт.

Він зауважив, що владі слід думати також про розширення можливостей щодо залучення інвесторів, а відповідно – надавати їм додаткові стимули, адже ризики вкладення у воюючу країну є доволі високими. У цій ситуації наявність валютних обмежень тільки обмежує наш потенціал.

«Ми розуміємо, що інвестиції дійсно сюди не підуть, тому що в умовах бойових дій навряд чи хтось ризикне. Але ці ризики – це додаткове вікно можливості зайняти місце, поки хтось інший не прийшов. Тому нам слід включати цю задачу – залучення інвестицій, створення сприятливих умов для того, щоб вони заходили, включаючи, безумовно, і валютне регулювання – як одну зі складових цього створення правильного клімату», – резюмував Ус.