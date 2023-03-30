ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі

Європа планує повністю заборонити використання автомобілів з внутрішнім згорянням двигуна з 2035 року

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила регламент у межах «зеленого курсу», який передбачає повну заборону шкідливих викидів для транспортних засобів, починаючи з 2035 року.

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Новий регламент ЄС передбачає 55% скорочення викидів парникових газів для нових легкових автомобілів і 50% для нових мікроавтобусів протягом 2030-2034 років і 100% їх скорочення для нових легкових автомобілів і мікроавтобусів з 2035 року.

Водночас через спротив Німеччини, яка виступала проти повної заборони двигунів внутрішнього згоряння (це вдарило б по її потужній автомобільній промисловості), Рада Євросоюзу пом’якшила деякі норми регламенту.

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Серед іншого, до 2029 року в ЄС діятиме регуляторний механізм стимулювання, у межах якого виробник авто, який відповідає певним критеріям, може дотримуватись менш суворих цільових показників викидів парникових газів – 25% для легкових автомобілів і 17% для мікроавтобусів.

Крім того, Єврокомісії доручається дозволити реєстрацію після 2035 року авто з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на кліматично-нейтральному електропаливі – воно виробляється з відновлюваних джерел енергії.

Виконавчий орган ЄС також у 2026 році «ретельно оцінить прогрес у досягненні цілей щодо 100-відсоткового скорочення викидів до 2035 року, і можливу потребу в їхньому перегляді» з урахуванням розвитку технологій.

Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком у процедурі ухвалення регламенту. Тепер він буде опублікований в Офіційному віснику ЄС і набуде чинності на двадцятий день після його опублікування.

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