Головна Новини
search button user button menu button

ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
фото ілюстративне

Європа планує повністю заборонити використання автомобілів з внутрішнім згорянням двигуна з 2035 року

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила регламент у межах «зеленого курсу», який передбачає повну заборону шкідливих викидів для транспортних засобів, починаючи з 2035 року.

Новий регламент ЄС передбачає 55% скорочення викидів парникових газів для нових легкових автомобілів і 50% для нових мікроавтобусів протягом 2030-2034 років і 100% їх скорочення для нових легкових автомобілів і мікроавтобусів з 2035 року.

Водночас через спротив Німеччини, яка виступала проти повної заборони двигунів внутрішнього згоряння (це вдарило б по її потужній автомобільній промисловості), Рада Євросоюзу пом’якшила деякі норми регламенту.

Серед іншого, до 2029 року в ЄС діятиме регуляторний механізм стимулювання, у межах якого виробник авто, який відповідає певним критеріям, може дотримуватись менш суворих цільових показників викидів парникових газів – 25% для легкових автомобілів і 17% для мікроавтобусів.

Крім того, Єврокомісії доручається дозволити реєстрацію після 2035 року авто з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на кліматично-нейтральному електропаливі – воно виробляється з відновлюваних джерел енергії.

Виконавчий орган ЄС також у 2026 році «ретельно оцінить прогрес у досягненні цілей щодо 100-відсоткового скорочення викидів до 2035 року, і можливу потребу в їхньому перегляді» з урахуванням розвитку технологій.

Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком у процедурі ухвалення регламенту. Тепер він буде опублікований в Офіційному віснику ЄС і набуде чинності на двадцятий день після його опублікування.

Зауважимо, автомобільний гігант Skoda погрожує закрити один зі своїх європейських заводів: причина



Теги: машини Європа економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порошенко розповів про важливість лазень для військових
Порошенко показав, як роблять мобільні лазні для фронту (фото)
3 березня, 19:40
Саудівська Аравія підняла ціни на нафту для Азії та Європи – Bloomberg
Саудівська Аравія підняла ціни на нафту для Азії та Європи – Bloomberg
6 березня, 05:49
Росія матиме справу з катастрофічними наслідками, якщо використає свій ядерний арсенал, упевнений Ходжес
Генерал Ходжес розповів, чому Захід боїться розпаду Росії
5 березня, 21:17
Більшості жителям країн ЄС електроенергія коштує дорожче, ніж українцям
Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
10 березня, 10:47
На пенсію можна вийти достроково
Вихід на пенсію до 60 років: хто має право та за яких умов
13 березня, 07:15
У МАГАТЕ прокоментували можливість виключення Росії з лав організації
У МАГАТЕ прокоментували можливість виключення Росії з лав організації
14 березня, 23:21
фото з вільних джерел
Зернова угода. Росія заявила про нові умови та взялася шантажувати світ
20 березня, 15:37
Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці
Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці
22 березня, 00:43
Французький лідер Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Говоритимуть про Україну. Макрон і фон дер Ляєн планують візит до Китаю
24 березня, 21:17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
98K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
40K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
36K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
33K
Чому росіяни без бою здали Лавру?
26K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

Новини

Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Сьогодні, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Сьогодні, 05:30
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
Сьогодні, 04:31
Зі Львову до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20
Допуск росіян на Олімпіаду – дипломатична поразка – Жан Беленюк
Сьогодні, 03:45
На чолі з Роналду. Названа символічна збірна двох турів відбору Євро-2024 (фото)
Сьогодні, 03:15

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту