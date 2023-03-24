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Говоритимуть про Україну. Макрон і фон дер Ляєн планують візит до Китаю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Говоритимуть про Україну. Макрон і фон дер Ляєн планують візит до Китаю
Французький лідер Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Макрон заявив, що про мирне розв'язання російсько-українського конфлікту може йтися лише у випадку звільнення українських територій

Президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планують здійснити спільний візит до Китаю на початку квітня. Поїздка пройде через місяць після приїзду голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви. Про це повідомляє Le Figaro.

Видання зазначає, що європейські лідери не приховують, що намагаються змусити Пекін відвернутися від Москви.

Виступаючи на пресконференції у Брюсселі, французький президент зазначив, що запропонував голові Єврокомісії приєднатися до нього, щоб Пекін почув «голос об'єднаних європейців».

Французький лідер заявив, що про мирне розв'язання російсько-українського конфлікту може йтися лише в тому випадку, якщо російські війська звільнять окуповані українські території.

«Потрібно спробувати максимально залучити Китай на наш бік, щоб натиснути на росію, перешкодити їй використовувати хімічну та ядерну зброю, зупинити конфлікт, повернутися за стіл переговорів і дозволити міжнародному праву – на територіальну цілісність та незалежність України – перемогти», – сказав Макрон.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України.

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Теги: Франція Європа Урсула фон дер Ляєн Китай Еммануель Макрон Україна Сі Цзіньпін

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