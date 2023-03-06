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Саудівська Аравія підняла ціни на нафту для Азії та Європи – Bloomberg

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Саудівська Аравія підняла ціни на нафту для Азії та Європи – Bloomberg
фото: Pixabay

Головний сорт нафти подорожчав на 2,5 долара за середній регіональний показник 

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи. Підвищення відбудеться у квітні. Про це повідомляє Bloomberg.

Причниною підвищення вартості стало зростання попиту на нафту в Азії та Європі.

«Контрольована державою "Saudi Aramco" підвищила більшість офіційних цін для Азії на квітень. Головна для компанії нафта сорту «Арабська легка» стала дорожчою на 2,5 долара за середній регіональний показник та на 50 центів дорожчою, ніж у березні», – йдеться у матеріалі.

Згідно з Bloomberg, аравійська держкомпанія Saudi Aramco збільшила ціни на квітневі постачання своєї нафти до Північно-Західної Європи на $1 за барель. Ціни, встановлені щодо ICE Brent для покупців у Середземномор'ї, зросли на 0,3 долара.

Зазначається, що цінові коригування відбулися внаслідок конфлікту в Україні, який істотно вплинув на світовий нафтовий ринок.

Нагадаємо, що Європейський союз подолав залежність від постачання газу та нафти з Росії. 80% експорту російського газу вдалося повністю компенсувати шляхом постачання з США та Норвегії. 

Повідомлялося, що Австрія збільшила постачання російського газу. Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року.

До слова, 4 лютого Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти. Також 15 лютого стелю цін на російські нафтопродукти встановила Швейцарія.

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Теги: Європа Саудівська Аравія нафта

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