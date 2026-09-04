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Євросоюз додатково виділив Непалу €500 тис. після руйнівного паводку

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Євросоюз додатково виділив Непалу €500 тис. після руйнівного паводку
Кількість загиблих унаслідок повені зростає
Фото: АР

Кошти спрямують через фонд екстреного реагування Червоного Хреста, а до країни вже доставили 82 тонни гуманітарного вантажу

Європейський союз додатково виділив 500 тисяч євро на допомогу Непалу після катастрофічного паводку та селевого потоку, внаслідок яких загинули понад 1250 людей, а доля тисяч постраждалих досі залишається невідомою.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії, передає «Главком».

Додаткові кошти використають для подолання наслідків стихійного лиха та допомоги людям, які постраждали від паводку. Гроші нададуть через фонд екстреного реагування Червоного Хреста.

Окрім фінансової допомоги, Європейський союз уже організував доставку гуманітарного вантажу до Непалу. Спецрейс із Європи привіз 82 тонни необхідних матеріалів. Вони мають допомогти рятувальникам та забезпечити базові потреби людей, які втратили житло й майно.

Також у межах Механізму цивільного захисту ЄС готується нова поставка гуманітарної допомоги. Німеччина, Люксембург, Норвегія та Латвія передадуть засоби гігієни, ковдри, захисне обладнання, генератори та інші необхідні матеріали.

Нова допомога стала додатковою до коштів, які Європейський союз уже спрямовував Непалу після стихійного лиха.

Раніше ЄС виділив 2 млн євро на подолання наслідків катастрофи. Крім того, на початку 2026 року Європейський союз надав 3 млн євро на заходи з підготовки Непалу до надзвичайних ситуацій.

Для підтримки рятувальних операцій також використовують супутникові дані. Європейська служба супутникового спостереження Copernicus надає службам порятунку актуальні знімки постраждалих районів, що допомагає оцінювати масштаби руйнувань та координувати роботи.

За останніми офіційними даними, які наводять ЗМІ, кількість підтверджених загиблих унаслідок селевого потоку в гірській долині Непалу перевищила 1287 людей.

Водночас доля понад 4200 людей залишається невідомою. Серед тих, хто не виходить на зв’язок, є громадяни низки європейських країн.

Зокрема, серед зниклих безвісти можуть бути 56 туристів з України.

Масштабна стихія призвела до значних руйнувань та залишила тисячі людей без житла й майна. Рятувальні служби продовжують пошукові роботи та надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, раніше Європейський союз виділив 2 млн євро на допомогу Колумбії після руйнівного землетрусу, який стався 10 серпня.

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Теги: гроші Непал паводок Європейський Союз

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