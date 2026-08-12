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Внаслідок землетрусу у Колумбії загинуло понад 250 людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Внаслідок землетрусу у Колумбії загинуло понад 250 людей
Наслідки землетрусу у Колумбії
фото: Reuters

Землетрус називають найсильнішим у Колумбії у XXI столітті

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4, який стався у Колумбії, зросла щонайменше до 254 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Руйнівний стихійний удар припав на густонаселені міста кавового регіону, зокрема Перейру та Калі. У Перейрі підтверджено загибель 101 людини, а в Калі кількість жертв сягнула 95. Підземні поштовхи завдали значних руйнувань багатоповерхівкам, школам та медичним закладам, залишивши тисячі місцевих мешканців без даху над головою.

У Калі екстрені служби та сотні волонтерів продовжують розбір завалів. Рятувальникам вдалося дістати живу жінку зі зруйнованого житлового комплексу Torres del Limonar, що зустріли оваціями. Протім ситуація залишається критичною: міський морг уже переповнений, а тіла загиблих продовжують виявляти на вулицях. Кричуща ситуація спостерігається і в лісистому регіоні Чоко поблизу епіцентру, де через відсутність електроенергії, зв'язку та загрозу з боку озброєних угруповань проведення рятувальних операцій залишається ускладненим.

Трагедія сталася за кілька днів після інавгурації нового президента країни Абелардо Де Ла Еспрієйї. Очільник держави особисто відвідав постраждалі регіони та пообіцяв надати всебічну державну підтримку всім, хто втратив майно. Через тривалі проблеми зі зв'язком у віддалених районах посадовці зазначають, що остаточна кількість загиблих та постраждалих уточнюватиметься протягом наступних кількох днів.

Як відомо, землетрус уже називають найсильнішим у Колумбії у XXI столітті. Сейсмологи попереджають про можливість нових поштовхів. За даними Reuters, після основного землетрусу вже зафіксували щонайменше 21 повторний поштовх.

США вже оголосили про допомогу Колумбії на $15,5 млн, а підтримку також запропонували інші країни

Теги: смерть Колумбія землетрус стихійні лиха

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